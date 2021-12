La ministra de Ciencia defiende que, en España, "la ciencia ha ganado la batalla al negacionismo y las pseudociencias"

La 7ª edición de los Premios Constantes y Vitales reconocen la labor investigadora y científica en España

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha defendido que, en España, "la ciencia ha ganado la batalla al negacionismo y las pseudociencias", durante la 7ª edición de los Premios Constantes y Vitales a la Investigación biomédica y la Prevención en salud, impulsados por laSexta y entregados este 16 de diciembre.

Estos galardones buscan reconocer, poner en valor, apoyar y fortalecer la labor investigadora y de prevención de los científicos españoles en el ámbito de la salud durante 2021, después de un periodo tan complejo como significativo como ha sido la pandemia por Covid-19 que ha supuesto un reto añadido para la comunidad científica, como señalan sus impulsores.

Los galardones, impulsados dentro del movimiento de Responsabilidad Corporativa de la cadena junto a Fundación AXA, han contado con la presencia, entre otros, de la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant Ripoll; el consejero delegado de Atresmedia; Silvio González; la directora general Corporativa de Atresmedia y directora de la Fundación Atresmedia, Patricia Pérez; el director general de Atresmedia TV; Javier Bardají; la presidenta de AXA y su Fundación, Olga Sánchez, entre otros, así como miembros del jurado como Mariano Barbacid, María Sanz Vicente y Ramon Reyes, junto a otros reconocidos científicos.

En su intervención, la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant Ripoll, ha señalado el "papel fundamental de los medios de comunicación para acercar el rigor científico a la sociedad". "En España, la ciencia ha ganado la batalla al negacionismo y las neurociencias", ha remarcado.

La ministra se ha mostrado partidaria de alcanzar el compromiso de que la inversión en España "llegue mínimo al 2%". "Ahora tenemos dinero y podemos hacer que prospere, vamos a duplicar el presupuesto, el más alto que ha tenido el ministerio de Ciencia e Innovación y traccionar junto a la financiación privada para llegar a ese 2% en 2023", ha afirmado en alusión a esta iniciativa que Constantes y Vitales lanzó en 2020 y que consiste en una recogida de firmas --actualmente cerca del millón-- para conseguir un pacto político para elevar a ese porcentaje del Producto Interior Bruto (PIB) el presupuesto en ciencia.

En la ceremonia, el consejero delegado de Atresmedia, Silvio González, ha asegurado que "la ciencia y la investigación determinan el progreso de los países, contribuye al bienestar y la calidad de vida de las sociedades". "La pandemia ha puesto de manifiesto como una ciencia suficientemente bien financiada es capaz de solucionar problema",

ha añadido, por lo que ha dicho que desde Atresmedia están "convencidos de la importancia de la financiación estable y recurrente por lo que pusimos en marcha 'Objetivo 2%' y nos ofrecemos a ser una palanca entre los partidos políticos para llegar a esa financiación".

"Todos los partidos deben de entender la importancia de una ciencia con financiación estable y recurrente. La sociedad civil apoya sin ninguna duda este tipo de acciones --ha remarcado--. Desde laSexta intentamos trasladar el conocimiento de la ciencia, vemos con estupor como en sociedades desarrolladas hay movimientos antivacunas. España es un ejemplo de lo contrario, hemos dado un ejemplo de ciudadanos críticos que piensan con criterio, los medios hemos intentado fomentar la importancia de la ciencia y hacer accesible la ciencia a todos los conciudadanos".

Por su parte, la presidenta de AXA y su Fundación, Olga Sánchez, ha subrayado que "sin ciencia no hay futuro", recordando el lema por el que nació en 2014 Constantes y Vitales, una máxima que, "no solo está más vigente que nunca, sino que podemos añadir que sin ciencia no hay futuro, pero tampoco hay presente", como se ha demostrado con la pandemia y el "descubrimiento en tiempo récord de las vacunas", ha dicho Sánchez, mientras mostraba su "profundo agradecimiento a la comunidad científica a la que rendimos hoy homenaje".

La presidenta de la Fundación AXA ha hablado también de los problemas de salud mental "agravados" por la pandemia. "Hace un año que desde el Grupo AXA medimos el nivel de impacto psicológico, que es mayor que en otros países, también porque nuestro nivel de socialización es mayor", ha señalado, para añadir que "es vital que se hable más y eliminemos los estigmas y en esa labor los medios de comunicación tienen un papel fundamental de visualización", por lo que ha valorado la "extraordinaria implicación de nuestro socio Atresmedia introduciendo el tema en el día a día de su programación para poder ir eliminando así los tabúes".

GALARDONADOS

En esta edición, el Premio Constantes y Vitales a la Mejor publicación biomédica del año ha sido para José Antonio Enríquez y Andrés Hidalgo, del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), por su publicación 'A Network of Macrophages Supports Mitochondrial Homeostasis in the Heart'.

Por otro lado, el Premio Constantes y Vitales a un Joven Talento en Investigación Biomédica --que cuenta con una dotación directa de 100.000 euros para garantizar la continuidad de las investigaciones que la persona galardonada esté liderando en estos momentos-- ha recaído en Xavier Trepat, del Instituto de Bioingeniería de Cataluña (IBEC).

Mientras, el Premio Constantes y Vitales a la mejor Campaña de divulgación en prevención médica ha sido para 'Saca pecho', de la Asociación Española Contra el Cáncer; y el Premio Constantes y Vitales a la Trayectoria Científica en investigación biomédica para Luis Enjuanes, Mariano Esteban y Vicente Larraga.

Los galardonados de esta séptima edición han sido fallados por los miembros del Comité de Expertos de Constantes y Vitales, compuesto por profesionales de reconocido prestigio en el ámbito de la investigación científica y médica, entre los que se encuentran especialistas como Josep Brugada, Mariano Barbacid, Ángela Nieto, Bartolomé Beltrán, Carlos Camps Herrero, Alfredo Carrato, Jesús García-Foncillas López, María José Alonso, María Sanz Vicente, Ignacio Muñoz Pidal, Fátima Bosch, Miguel Ángel Arráez y Gloria González-Aseguinolaza.