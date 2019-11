El Ministerio de Sanidad impulsará la formación en antibióticos entre los profesionales sanitarios

Publicado 18/11/2019 16:18:49 CET

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, a través del Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos (PRAN) y, concretamente, del 'Diploma de Experto en Programas de Optimización de Uso de los Antibióticos' (PROA), va a impulsar la formación en antibióticos y resistencia a los mismos entre los profesionales sanitarios.

Asimismo, el departamento que actualmente dirige en funciones María Luisa Carcedo optimizará la prescripción antibiótica veterinaria con un mapa epidemiológico de patógenos clínicos. Así se ha presentado este lunes durante la Jornada del Día Europeo para el Uso Prudente de los Antibióticos 2019, organizada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), con la colaboración del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Allí, la directora de la AEMPS, María Jesús Lamas, ha destacado que el impulso de la formación de los profesionales sanitarios en materia de resistencia contribuirá, "en gran medida", a reducir el consumo de antibióticos y mejorar su uso. En este sentido, ha anunciado la creación del 'Diploma Experto PROA', desarrollado en colaboración con la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y financiado por esta agencia estatal.

En los próximos cuatro años, la UNED convocará y adjudicará 188 plazas anuales de este curso, que cuenta con 20 créditos ECTS y está dirigido a profesionales sanitarios que trabajan en el marco de los PROA del ámbito hospitalario.

En el área de sanidad animal también contribuirá a mejorar la prescripción de antibióticos el mapa interactivo de patógenos clínicos desarrollado con el Grup de Sanejament Porcí de Lleida (GSP), una herramienta que proporcionará a los veterinarios toda la información necesaria para optimizar la prescripción.

Una red de laboratorios comunicará los datos de patógenos aislados y patrones de sensibilidad a los antibióticos para la actualización constante del mapa. Esto permitirá al veterinario que lo consulte conocer el patógeno concreto que con mayor probabilidad está causando la infección en la especie tratada y en una zona geográfica determinada, así como su nivel de sensibilidad a los antibióticos.

Este recurso reforzará la preparación de los veterinarios para dar cumplimiento a la nueva legislación europea en materia de sanidad animal, que entrará en vigor en enero de 2022. Además de la vigilancia de patógenos clínicos en animales, la nueva normativa contempla la recogida de datos de prescripciones veterinarias y mejores medidas de bioseguridad, manejo y bienestar en granjas.

Y es que, de acuerdo con los últimos datos recogidos en el marco del PRAN, el consumo total de antibióticos en salud humana en España registró una bajada del 7,2 por ciento entre 2015 y 2018, mientras que las ventas de antibióticos veterinarios se redujeron un 52,3 por ciento entre 2014 y 2018. La media española de consumo de antibióticos en salud humana ha pasado de las 28 dosis diarias definidas por cada 1.000 habitantes al dñia (DHD) registradas en 2015, a las 26,1 DHD contabilizadas en 2018.

En el caso de las ventas de antibióticos veterinarios, con la reducción del 52,3 por ciento España pasa de los 418,8 mg/PCU 2 contabilizados en 2014 a los 199,2 mg/PCU de 2018. En la bajada del área veterinaria, destaca especialmente la caída de las ventas de antibióticos de importancia crítica para la salud humana, que en 2014 eran el 12 por ciento del total y en 2017, el 4 por ciento.

En cualquier caso y a la espera de que la base de datos 'ESAC-Net' y el proyecto 'ESVAC' actualicen sus cifras, España sigue estando por encima de la media europea de consumo de antibióticos, tanto en medicina humana como veterinaria.

Por otra parte, según los resultados de la encuesta online realizada por el ECDC a 18.365 profesionales sanitarios de toda la Unión Europea (UE) en el ámbito de la salud humana, la gran mayoría conoce los conceptos clave sobre resistencia y sabe que los antibióticos no son efectivos contra infecciones víricas (97%).

El 89 por ciento de los profesionales sanitarios conoce la conexión entre la prescripción, la dispensación o la administración de antibióticos y la diseminación de resistencia, aunque sólo el 58 por ciento reconoce desempeñar un papel clave en el control de este problema.

Los profesionales de Enfermería son el colectivo que mejor conoce las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la correcta higiene de manos (73%). En el caso de los prescriptores, aunque la mayoría considera la resistencia como un factor destacado a la hora de decidir tratamiento, el miedo a las complicaciones en el paciente es el factor principal para prescribir antibióticos en situaciones en las que habrían preferido no hacerlo. Además, el 43 por ciento asegura que esta preocupación afectó a sus prescripciones al menos una vez en la última semana.

La publicación de guías y la formación grupal son las acciones más determinantes para el cambio de actitudes, según los encuestados, y más del 75 por ciento afirma tener fácil acceso a guías para el manejo de las infecciones. En este sentido, el ECDC recuerda en este estudio que las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria representan el problema de la resistencia en la UE y más de la mitad de estas infecciones podrían prevenirse.

'PREMIOS PRAN 2018'

Finalmente, en la jornada se ha hecho entrega de los 'Premios PRAN 2018'. Un total de 54 proyectos han concurrido a la segunda edición de estos galardones, en los que refleja el enorme compromiso de todos los colectivos implicados en nuestro país frente a un problema que cada año causa 33.000 muertes en toda Europa y alrededor de 3.000 en España.

En las categorías de vigilancia e investigación se ha galardonado el proyecto 'Evaluación de la venta de antibióticos para uso veterinario a través de Internet', presentado por Juan Felipe García Sierra, y*el estudio 'Nuevas metodologías metagenómicas y bioinformáticas para la detección y cuantificación de bacterias y genes con resistencia a antimicrobianos', presentado por la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario Ramón y Cajal (FIBIO-HRC).

En las categorías de mejor publicación científica, formación y comunicación, han resultado galardonados el artículo 'Whole genome sequencing, molecular typing and in vivo virulence of OXA-48-producing Escherichia coli isolates including ST131 H30-Rx, H22 and H41 subclones', presentado por Javier Fernández Domínguez; la plataforma 'VetResponsable', presentada por la Fundación Vet+i; y el juego de cartas 'Micro-combat', presentado por la Fundación Instituto de Salud Global Barcelona (ISGlobal)