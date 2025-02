El Ministerio de Sanidad se compromete a abordar los efectos negativos de la masculinidad sobre la salud

Los hombres se suicidan más, consumen más alcohol y tabaco y viven de media 5 años menos que las mujeres

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha asegurado que es necesario abordar los efectos negativos que, bajo su punto de vista, tiene la masculinidad sobre la salud, por lo que ha informado de que uno de los retos que se marca el Ministerio de Sanidad pasa por conseguir que "la masculinidad se convierta en un activo para la salud".

"No podemos ser solamente taquígrafos del desastre de los efectos de la masculinidad sobre la salud, sino que tenemos que tener un relato más allá", ha asegurado Padilla durante la clausura este miércoles del evento 'Salud, hombres y masculinidad', organizado por el Ministerio de Sanidad, en el que varios expertos han reflexionado sobre la masculinidad, los cuidados y cómo la forma de estar en el mundo influye en la salud.

"Que la masculinidad sea un activo para la salud es un reto colectivo y en el que este Ministerio tiene que embarcarse, porque nos va la vida en ello", ha apuntado Padilla.

Durante el acto, se ha hablado sobre algunos datos que diferencian a los hombres de las mujeres, como que se suicidan más, viven 5 años menos, consumen más alcohol y tabaco, pero menos ansiolíticos. "Es una preocupación legítima sobre una situación que existe y que hay que abordar", ha defendido Padilla.

"Como Ministerio de Sanidad creo que tenemos que responder a la pregunta de si la masculinidad es un determinante de enfermedad o un activo para la salud", ha planteado el secretario de Estado.

Para convertir la masculinidad en un activo para la salud, Padilla ha señalado varios ejemplos. "Para que esto ocurra, un hombre debe hacerse cargo de las consecuencias que tienen los actos propios, pero hacerse cargo también de lo que le pasa a los demás", ha indicado.

"Ser hombre tiene que ser vehiculizar la épica hacia grandes retos de la humanidad como el que tenemos, que puede ser que esta generación de jóvenes sea la generación que consiga terminar con las violencias machistas en nuestro entorno. Y ser hombre tiene que ser ejemplo", ha detallado.

En este punto, ha criticado que la masculinidad hegemónica "intenta vender que quien quiera puede ser Elon Musk o Jeff Bezos". "Lo que queremos prometerle a la gente es que puede vivir mejor y que puede tener una vida que sea más agradable y eso solamente se puede hacer tejiendo relaciones y tejiendo vínculos que sean perdurables en el tiempo y que no se caigan en cuanto venga una pequeña brisa", ha afirmado.

De este modo, Padilla se ha comprometido a seguir trabajando con el Ministerio de Igualdad para conseguir "medidas, intervenciones e iniciativas" que "sean un proyecto de Gobierno hacia adelante".

LOS HOMBRES SON "IMPRESCINDIBLES" PARA EL CAMBIO

Durante su participación en la jornada, la directora del Instituto de las Mujeres, Cristina Hernández, ha lamentado que en la actualidad la estrategia electoral de la "peor derecha" pasa por el "cuestionamiento del feminismo", algo que cree que "es el motor político de quienes apartan de los espacios de toma de decisiones a la ciencia, a la verdad y al conocimiento".

En este sentido, Hernández ha abogado por reflexionar sobre salud y masculinidad de la mano del conocimiento y la ciencia: "Con la aspiración de promover una sociedad más sana, eliminando estereotipos", ha añadido.

Para la directora del Instituto de las mujeres, cambiar el mundo es "hablar de feminismo" y abordar la masculinidad es "una cuestión estratégica para quienes quieren una sociedad mucho más justa".

"Una sociedad no cambia si solo cambiamos las mujeres. Creo que nadie duda ya del hecho de que los hombres son imprescindibles para el cambio que el feminismo propone. La reflexión que debemos hacernos es por qué están tardando tanto", se ha preguntado.

Al hilo, Hernández ha asegurado que la masculinidad hegemónica está construida sobre el miedo: "El miedo a no parecer una niña, el miedo a no parecer una mujer, el miedo a no parecer homosexual. Es una postura precaria, porque solo se encaja cuando no se pierde".

Hernández considera que, en estos casos, la masculinidad se construye "desde la negativa de poder parecer una mujer", lo que se sostiene en el "desprecio e incluso en la violencia" frente a todo lo que representan las mujeres.

Por todo ello, Hernández ha defendido "un mundo más justo, más igual y más seguro para todas y todos y sobre todo para las mujeres y las niñas".