Miembros de la OMS Europa se comprometen a proporcionar servicios esenciales de Atención Primaria de forma gratuita

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Miembros de la OMS Europa han adoptado por unanimidad una resolución que los compromete a proporcionar servicios de Atención Primaria de salud, esenciales e integrales, de forma gratuita; acelerar la adopción de soluciones digitales, y responder a las necesidades de atención de salud únicas de los ámbitos local y regional.

Esta iniciativa a sido adoptada durante la 71ª reunión del Comité Regional de la OMS para Europa, celebrada en Copenhague (Dinamarca), del 13 al 15 de septiembre. Seiscientos delegados de alto nivel, incluidos más de 30 ministros de salud de los 53 países de la Región de Europa de la OMS, se reunieron virtualmente para "salvaguardar la salud y el bienestar de sus poblaciones, ahora y en el futuro".

Los Estados miembros adoptaron una serie de acuerdos y resoluciones progresistas para responder conjuntamente al COVID-19, ayudar a proteger a sus poblaciones de futuras pandemias, construir sistemas de salud más fuertes y resilientes al empoderar a sus ciudadanos y asignar recursos adecuados para abordar las brechas en la atención médica.

"Es mi mayor deseo que la Región de Europa pueda recuperar rápida y colectivamente el control de la pandemia y no volver a perderlo nunca más. Y que esta crisis es la última que nos toma por sorpresa. Para que esto suceda, primero necesitamos un liderazgo político fuerte y una coordinación para terminar con esta crisis. En segundo lugar, debemos fortalecer la atención de salud primaria y mental. Y tercero, necesitamos más colaboración interregional para fortalecer a la OMS a nivel mundial", señaló el doctor Hans Henri P. Kluge, director regional de la OMS para Europa.

"La muerte y el sufrimiento de la pandemia quedarán grabados en nuestra memoria colectiva durante mucho tiempo. Pero la pandemia también ha permitido que la sociedad reconozca la importancia primordial de la salud y sus vínculos con otros sectores, en particular con la economía y la educación. Ya sea que la solidaridad venga del corazón o del cerebro, es una dimensión esencial de las sociedades futuras. No dejar a ningún país atrás, no dejar a ningún individuo atrás, no es un eslogan. Es nuestro deber colectivo", añadió.

Formada por 19 distinguidos Comisarios, la Comisión Paneuropea de Salud y Desarrollo Sostenible ha hecho una serie de recomendaciones sobre cómo prepararse para futuras pandemias. Abarcando todo, desde la salud planetaria y la biodiversidad hasta la reforma de la gobernanza y la financiación de la salud, así como la inversión en innovación y asociaciones público-privadas, la Comisión ha elaborado el plan para que los Estados miembros europeos de la OMS reconstruyan mejor y más fuerte.

Los Estados Miembros adoptaron por unanimidad el Marco Europeo de Acción sobre Salud Mental 2021-2025 de la OMS, que insta a los países a comprometerse a colocar la salud mental en el centro de los esfuerzos para lograr la cobertura sanitaria universal y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La resolución también pide, entre otras cosas, proporcionar fondos adecuados para los servicios de salud mental que sean fácilmente accesibles para quienes más los necesitan.