MGC Mutua, Generali y Acunsa son los seguros de salud mejor valorados por sus usuarios, según OCU

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

MGC Mutua, que solo ofrece cobertura en Cataluña, Generali y Acunsa son los seguros de salud mejor valorados por sus usuarios, según un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que ha reunido 7.320 evaluaciones de los asegurados de 27 compañías, cuyos resultados se publican en el número de noviembre de la revista 'Dinero y Derechos'.

Entre las diferentes aseguradoras valoradas destaca MGC Mutua, con una puntuación global de 87 puntos sobre 100. Sus usuarios valoran especialmente la amplia oferta de tratamientos cubiertos, aunque consideran que sus primas son caras. Otros seguros muy bien valorados son los de Generali (84 puntos) y Acunsa (83 puntos). Les siguen (con 80 puntos) los de Fiatc, Lagun Aro, Asistencia Sanitaria Colegial y Cigna.

Sin embargo, el 18 por ciento de los encuestados declaran que alguno de los tratamientos que solicitaron no estaba cubierto por la póliza. Además, el 6 por ciento de los encuestados destaca que su aseguradora le incrementó inesperadamente la prima como consecuencia de algún problema de salud, una circunstancia que, salvo excepciones (como la póliza que OCU ofrece a sus socios), contemplan la mayoría de las compañías.

No obstante, un sondeo adicional refleja la buena respuesta de las compañías privadas de salud durante el estado de alarma. El 80 por ciento de los asegurados la califica como muy buena o incluso excelente.

En cualquier caso, antes de contratar una póliza de forma particular, OCU recomienda comprobar si no le interesaría más tratar de hacerlo a través de un seguro colectivo con la compañía del trabajador. "De este modo el usuario suele conseguir primas más económicas (que rara vez incluyen copagos), ventajas fiscales e incluso es posible que el contrato no excluya el tratamiento de enfermedades preexistentes. Eso sí, debe saber que, una vez finalizada la relación laboral con la empresa, es más que probable que la prima suba", señalan en un comunicado.