Las medidas regionales podrían ser ineficaces para eliminar el riesgo de propagación local, según estudio

MADRID, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las medidas de ámbito regional podrían ser ineficaces para eliminar los factores de riesgo locales de propagación del coronavirus, según una investigación del Departamento de Economía de la Universidad de Warwick (Reino Unido) que se ha publicado en la revista 'The Lancet Regional Health - Europe'.

En su trabajo, los investigadores analizaron si las medidas a nivel regional introducidas en Italia durante la segunda ola de COVID-19 en otoño de 2020 han sido eficaces para eliminar los factores de riesgo locales.

Su estudio identificó en primer lugar un pequeño conjunto de variables sociodemográficas prepandémicas que estaban más fuertemente correlacionadas con la incidencia de COVID-19 en todas las provincias italianas, como la temperatura, la condición agrícola del lugar, el número de casos en la primera ola, la renta per cápita o la proporción de hogares grandes en la región.

Una vez identificados esos importantes factores de riesgo locales, los autores estudiaron si la introducción de políticas no farmacéuticas a nivel regional eliminó esos factores de riesgo.

"La influencia de estas variables sigue observándose en los datos incluso después de la aplicación de las políticas regionales. Sólo en el caso de las políticas regionales más estrictas, similares a los cierres del Reino Unido, no pudimos encontrar un papel relevante para estos factores locales. Esto sugiere que las políticas regionales confinamientos limitados no fueron suficientes para abordar de forma exhaustiva el riesgo de infección por COVID-19 relacionado con las características predeterminadas de la provincia. En otras palabras, las políticas regionales de Italia no eran lo suficientemente 'locales' como para abordar plenamente las diferencias locales de riesgo de COVID-19", explica el líder del estudio, Roberto Pancrazi.

Aunque el estudio se llevó a cabo con datos de Italia, los autores creen que las conclusiones serán de interés para los responsables políticos de muchos países, ya que los factores demográficos como la temperatura, el uso del transporte público, el tamaño de la familia y la naturaleza del empleo no son específicos de cada país.