Los médicos piden incluir formación sobre el cambio climático en el grado de Medicina

El neumólogo del Hospital Doctor Negrín de Gran Canaria y presidente de la Federación Temática para una Medicina Sostenible de la Unión Europea de Médicos Especialistas (UEMS), Carlos Cabrera, ha reclamado la inclusión de la formación sobre el cambio climático y sus consecuencias para la salud en el grado de Medicina de las facultades españolas.

Así lo ha puesto de manifiesto durante el I Foro de la Alianza Médica contra el Cambio Climático, organizado por el Consejo General de Médicos y la Fundación para la Formación de la OMC (FFOMC). "Cuando vi que el cambio climático era la principal amenaza en salud pública del siglo XXI, empecé a pensar por qué nunca ni en la carrera ni en mi práctica profesional había oído hablar de aquello, y cómo era posible que teniendo algo tan importante entre las manos no le diéramos toda la importancia que se merece", ha reflexionado.

En este sentido, la UEMS ha redactado un posicionamiento como "pretexto" para las acciones futuras que quieren realizar en este ámbito. El primero de los puntos se basa en el papel que juegan los médicos respecto al cambio climático; el segundo, se centra en la formación sobre cambio climático hacia los médicos; en tercer lugar, el documento resalta el rol que juegan estos profesionales dentro de la propia sanidad, "no solo como impulsores de la descarbonización de los sistemas sanitarios, sino también como los creadores de los planes de contingencia a todos los efectos en salud".

Así, Cabrera ha resaltado que la inclusión del calentamiento global en la práctica clínica es "una obligación moral". En este sentido, ha hecho hincapié en que, más allá de la formación, el cambio climático debe estar presente "por obligación" en los códigos deontológicos, asegurando que "no hay medicina ética si no hay medicina sostenible". "Los médicos no podemos participar del calentamiento global. Nosotros hemos hecho un juramento para proteger la salud de la población y lo que no podemos hacer es disminuirla por cuestiones indirectas relacionadas al cambio climático. No hay medicina ética sin una medicina sostenible", ha reiterado.

"LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO ES PURA MEDICINA PREVENTIVA"

Por su parte, el neumólogo Pedro Cabrera, coordinador del grupo de trabajo de Salud y Cambio Climático del CGCOM, ha comentado, en este mismo sentido, que "la lucha contra el cambio climático es pura medicina preventiva". Así, ha llamado a sus compañeros de profesión a concienciar a la ciudadanía sobre la relevancia de este fenómeno en las consultas, a través del "consejo médico", ya que "es el consejo que más se sigue". "En España, se dan cada día alrededor de un millón de consejos médicos. Basta con que nos pongamos de acuerdo y aconsejemos dietas de proximidad para producir un tremendo ahorro de emisiones", ha señalado.

Al hilo, ha llamado a modificar "muchos hábitos profesionales". En este punto, ha afirmado que "cuando la ciudadanía vea que sus médicos están tan preocupados por el cambio climático, como lo están por el tabaco o por el colesterol, también se van a preocupar por el cambio climático".

Finalmente, ha resaltado la función de "consultores" de los médicos en cuanto a la concienciación política sobre las consecuencias del cambio climático en la salud. "La mayoría de los políticos saben lo que hay, pero los médicos sobre todo estamos para informar, ayudar y ser consultores de los políticos", ha finalizado.