Los médicos piden que haya ya un Gobierno "estable" para afrontar las reformas que necesita la sanidad

Publicado 11/11/2019 12:46:05 CET

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), Serafín Romero, ha destacado este lunes la urgencia de que haya ya un Gobierno estable para poder "afrontar" las reformas que necesita la sanidad española.

Romero se ha pronunciado así en la presentación de la nueva Comisión Ejecutiva del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM) y un día después de las elecciones generales celebradas este domingo, 10 de noviembre.

"España necesita un Gobierno estable y que pueda gobernar. Independientemente de los resultados hay que buscar un acuerdo de gobierno y lograr que, de una vez por todas, se consiga alcanzar un Pacto por la Sanidad, si bien, y hasta que esto ocurra, esperamos que haya una línea estable de trabajo por la sanidad", ha dicho Romero.

Del mismo modo se ha pronunciado el presidente del CEEM, Antonio Pujol de Castro, quien ha lamentado que el actual bloqueo político "no favorezca" poder acabar con los problemas que tiene el sistema sanitario en España.

Por ello, Pujol de Castro ha solicitado al próximo Gobierno que realice una "escucha activa" de las reivindicaciones que desde hace años está realizando la profesión médica como, por ejemplo, mejorar la formación y el entorno laboral de los médicos.

Y es que, tal y como ha añadido el doctor Romero, las normativas a nivel formativo son del siglo XX y "no hay ningún tipo de acción u horizonte" que vislumbre un posible cambio de las mismas.

"Por todo ello, y más temas, pedimos que haya un Gobierno que escuche. Hasta ahora no nos han oído y no hemos tenido soluciones. Pedimos que haya un plan porque cada año la situación está peor y como sigamos así lo que no va a haber el año que viene es Sanidad porque se la están cargando. Hay que gobernar para todos y la sanidad necesita recursos y planificación. Sentémonos a hablar para hacer algo y no sólo un documento de campaña electoral", ha zanjado el secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, Gabriel del Pozo.