Médicos del Mundo abre un corredor logístico en Rumania para enviar 9 toneladas de medicamentos a Ucrania

MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Médicos del Mundo ha abierto un corredor logístico a través e la frontera entre Rumania e Ucrania para enviarles nueve millones de medicamentos y suministros médicos ante la escasez de fármacos que vive la población ucraniana debido al conflicto armado.

Unos quince días han bastado a la ONG para instalar, con el apoyo y coordinación de las autoridades locales, una base en Rumanía y dos nuevas bases en Ucrania en las ciudades de Chernivtsi y Dnipro desde cero. Así se ha creado una cadena de suministros a través de transportes, empresas y registros y ha enviado nueve toneladas de material médico y medicamentos, disponibles ya para ser distribuidos en las localizaciones en las que trabaja en Ucrania.

"El objetivo es colaborar, apoyar y contribuir al sistema sanitario en Ucrania con todo tipo de distribución de equipamiento médico y medicamentos a través de este corredor logístico", ha explicado el coordinador logístico de Médicos del Mundo, Pablo Mayor.

Hasta el momento, la ONG ha apoyado a veinte hospitales en todo el país y trabaja también a la asistencia a personas desplazadas internas en la zona de Dnipro y de Chernivtsi. Entre las toneladas de ayuda humanitaria destacan un kit sanitario de emergencia, otro de traumatología y otro para el cólera que la organización distribuirá desde Chernivtsi, en el oeste de Ucrania.

Con esta distribución de medicamentos, Médicos del Mundo ha podido apoyar, por ejemplo, a un centro oncológico en la ciudad de Kramatorsk que ya no contaba con suministros médicos para tratar a los pacientes con quimioterapia.

"Es importante que, pese a la escasez de medicamentos en Ucrania, las vías organizadas, efectivas y seguras, gestionadas por profesionales humanitarios, es la forma más responsable y eficaz de ayudar a la población ucraniana ahora mismo. No podemos gestionar donación de medicamentos porque en la mayoría de los casos estas donaciones no se corresponden con las necesidades específicas de la población y muchas veces incluso estos medicamentos no se pueden introducir en el país por temas regulatorios", ha explicado el coordinador Jesús Cruz.