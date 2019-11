Los médicos de familia destacan su "enorme responsabilidad" para detectar casos de violencia contra las mujeres

Publicado 25/11/2019 17:59:49 CET

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Médicos de familia han destacado, durante la mesa 'Violencia de género. Situación actual, estrategias de cribado en consulta y actuaciones en la Comunidad' que se ha celebrado en el transcurso de la Jornada de Residentes y Tutores de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc), su "enorme responsabilidad" para detectar casos de violencia contra las mujeres.

"Desde nuestras consultas, los médicos y las médicas de familia tenemos una enorme responsabilidad y debemos ser muy cautelosos. Debemos estar atentos a las posibles señales de alerta que nos permitan detectar los casos de maltrato que tenemos en nuestras consultas", han destacado las vocales de residentes de la Semfyc, Beatriz Gutiérrez y Asumpta Ruiz.

En este punto, las expertas han avisado de que si los médicos sospechan que una mujer está siendo maltratada, no pueden decirle lo que debe o no debe hacer, ya que si le obligan o fuerzan a algo "no se estarían diferenciando" de sus parejas maltratadoras.

No obstante, han reconocido que no se pueden convertir en aliados visibles de la víctima, para que ello no repercuta negativamente en ella. "Es necesario que el maltratador no nos vea como una amenaza, o puede que no volvamos a ver a nuestra paciente nunca más", han añadido las expertas.

Finalmente, Ruiz ha destacado la conveniencia de que si la paciente que se sospecha que sufre malos tratos viene acompañada de su pareja, buscar espacios de intimidad pidiendo, por ejemplo, una prueba diagnóstica que propicie un momento de intimidad con ella, y crear ese ámbito en el que la víctima pueda compartir sus temores y darse cuenta de que está siendo maltratada.