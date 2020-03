Médicos de Familia y Atención Primaria creen que "no es lo más justo" prorrogar formación de residentes

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) y la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) han criticado que prolongar la formación de los médicos residentes de último año, tal y como ha aprobado el Ministerio de Sanidad como medida extraordinaria ante la crisis del coronavirus, "no es lo más justo", sino que "deben de buscarse otras alternativas que reconozcan su labor profesional y la formación realizada durante los cuatro años de residencia".

"Consideramos pues que deben ser contratados como médicos especialistas a partir de la fecha de finalización de su contrato de formación el día 26/05/2020, con condiciones de médico adjunto y que, de no hacerlo así, sería una falta de equidad injustificable en estos momentos", critican a través de un comunicado.

En relación a la contratación de graduados que no han realizado la especialidad, jubilados, profesionales pendientes de tramitación de la homologación del título, estudiantes y cualquier otro colectivo, estas sociedades científicas aseguran que "no pueden permitir" que "aquellos que no han accedido al título de especialista vayan a ser contratados en condiciones de mayor ventaja y reconocimiento profesional que los que están con un contrato de formación".

"La formación adquirida y el compromiso con nuestro sistema sanitario deben ser tenidos en cuenta en la contratación realizada", reivindican. De igual forma, consideran que, si es necesario realizar una redistribución de médicos en todo el territorio nacional, ésta se realice de forma voluntaria.

Por último, SEMERGEN y SEMG han agradecido el trabajo que están realizando los médicos residentes como apoyo a todos los profesionales sanitarios "en estos momentos tan complicados, asumiendo ya los riesgos inherentes a su especialidad". "Queremos agradecer públicamente el esfuerzo que están realizando todos los profesionales del sector sanitario, así como las muestras de ánimo recibidas. Además, de manera especial, destacamos la profesionalidad y encomiable labor desempeñada por los médicos residentes, independientemente del año de residencia, en esta situación excepcional", concluyen.