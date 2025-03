Médicos de Atención Primaria y farmacéuticos se comprometen a iniciar un proyecto de sesiones clínicas compartidas

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) y la Sociedad Española de Farmacia Clínica, Familiar y Comunitaria (SEFAC) se han comprometido a iniciar un proyecto piloto de sesiones clínicas compartidas, de forma que se facilite la formación continua y se promueva un "acceso ágil" a la información sobre los distintos procesos asistenciales entre ambos profesionales.

Este acuerdo, alcanzado durante el 7º Congreso Médico-Farmacéutico SEMERGEN-SEFAC, llega como una respuesta a la necesidad de mantener un "flujo constante de intercambio de conocimientos y experiencias" más allá de este tipo de eventos.

Esta jornada ha servido para presentar experiencias compartidas de comunicación entre centros de salud y farmacias comunitarias implementadas en distintas comunidades autónomas, que han demostrado el "impacto positivo" de su colaboración.

Asimismo, se ha abordado el proyecto Info-SPD, impulsado por SEMERGEN y SEFAC, cuyo objetivo es paliar el desconocimiento de médicos, pacientes y cuidadores sobre el servicio de sistemas personalizados de dosificación (SPD), que ha demostrado "múltiples ventajas" para los pacientes, especialmente en aquellos polimedicados, quienes logran una mejor organización de la medicación, evitando posibles errores en la manipulación y reduciendo las existencias almacenadas en casa.

En el caso de los médicos, les aporta información de los medicamentos que toma su paciente y se les envía información de incidencias; los farmacéuticos ven revalorizada su labor asistencial y ven mejorada su relación con el resto de profesionales sanitarios.

El presidente de SEMERGEN, el doctor José Polo, ha afirmado que una mejora en la implementación de la receta electrónica "facilitaría la comunicación bidireccional y fluida" que llevan años reclamando, pues permitiría a los médicos verificar si los pacientes han retirado la medicación prescrita, mejorando el seguimiento del tratamiento, y facilitaría al farmacéutico el acceso a la información clínica necesaria del paciente para poder realizar la dispensación correctamente.

"Debe ser la administración sanitaria quien facilite la labor asistencial de ambos colectivos, promoviendo y fomentando los mecanismos necesarios para mejorar la comunicación entre médicos de familia y farmacéuticos comunitarios", ha añadido.

Sin embargo, el doctor Polo ha advertido de que, en caso de "inacción" de las autoridades, ambas asociaciones "deberán dar un paso adelante y asumir el liderazgo en la implementación de las herramientas necesarias".

En ese sentido, ha valorado positivamente que el Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2025-2027, aprobado a finales de 2024 por el Ministerio de Sanidad, incorpore la necesidad de establecer sistemas de comunicación bidireccional entre las farmacias comunitarias y los centros de salud y consultorios, lamentando que no se aproveche una aplicación informática ya existente y compartida como es la receta electrónica.

El presidente de SEFAC, el doctor Vicente Baixauli, ha lamentado que, con los actuales avances tecnológicos, se siga "careciendo" de herramientas como el correo electrónico para "garantizar una comunicación efectiva" entre las farmacias comunitarias y los centros de salud.

Del mismo modo, ha reivindicado que la participación activa del farmacéutico comunitario en el sistema de receta electrónica permitirá "optimizar la interacción" con los profesionales médicos, así como facilitar un "eficiente y seguro" intercambio de información.

"Este avance representaría nuestra integración real en el Sistema Nacional de Salud, lo que contribuiría a fortalecer la continuidad asistencial del paciente, mejorar la adherencia al tratamiento y optimizar el seguimiento del cumplimiento farmacoterapéutico. Además, permitiría la identificación temprana de posibles errores en la prescripción y la detección de potenciales eventos adversos", ha agregado.

CRIBADO Y MANEJO COMPARTIDO DE PATOLOGÍAS PREVALENTES

Por otro lado, los participantes en la jornada han resaltado el papel de la farmacia comunitaria en la prevención y la detección precoz de enfermedades, sobre todo a través de programas de educación sanitaria y cribado.

Los farmacéuticos y los médicos también han abordado el manejo compartido de patologías de alta prevalencia, como las enfermedades dermatológicas frecuentes, la anticoagulación en pacientes con fibrilación auricular, las infecciones respiratorias agudas y la enfermedad renal crónica.

Además, han podido participar en talleres especializados sobre los nuevos modelos de gestión de pacientes con diabetes, el uso optimizado de inhaladores, la aplicación de la galénica en el tratamiento de la psoriasis y las estrategias de comunicación médico-farmacéutico-paciente en materia de nuevas vacunas.

En cuanto a la Inteligencia Artificial, los asistentes han analizado su impacto en cuestiones como la salud digital, subrayando su "potencial" para mejorar el diagnóstico, personalizar tratamientos y optimizar tanto la gestión como el análisis de datos clínicos.

ENTREGA DE PREMIOS

Por último, se ha clausurado el evento mediante una ceremonia de entrega de los premios a las mejores comunicaciones científicas, que ha contado con el apoyo de Laboratorios VIR y 108 participantes.

El proyecto 'Uso racional de expectorantes: previniendo interacciones y efectos adversos en pacientes crónicos polimedicados', de Cristina Díaz Jiménez, ha recibido el primer premio al Mejor Caso Clínico Farmacéutico.

El segundo premio de esta categoría ha sido entregado a Janire Vega López, autora de 'Farmacovigilancia en farmacia comunitaria. A propósito de un caso'.

En la categoría de Mejor Caso Clínico Médico de Familia, ha ganado el trabajo 'Un fármaco que no se toma no tiene efectos secundarios ¿o sí?', de Jesús Santianes Patiño, mientras que el segundo puesto ha sido para 'Un lunar que me apareció después del verano', de Kleber José Correa Cañar.

El galardón de Mejor Proyecto de Investigación ha sido otorgado al trabajo 'Uso de la Inteligencia Artificial para la Detección de Interacciones Farmacológicas en la Prescripción en Medicina de Familia y Farmacia', de Paula Lorenzana Honorato.

'Estudio piloto M45 de mejora de la calidad de vida en mujeres perimenopáusicas desde la farmacia comunitaria', de María de los Ángeles Prado Álvarez, ha ganado el premio a la Mejor Comunicación.