Médicos de Atención Primaria esperan que el Interterritorial de este jueves "ponga números" al plan de acción

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Foro de Médicos de Atención Primaria ha reclamado que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), que se celebrará este jueves en Zaragoza, "ponga números" al anunciado plan de choque para reformar este nivel asistencial.

Sanidad y CCAA aprobaron el pasado 15 de diciembre el 'Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2022-2023', que recoge, entre otras propuestas, reducir la temporalidad por debajo del 8 por ciento antes de 2024 y fijar por primera vez un presupuesto finalista para este nivel asistencial. Sin embargo, el plan se presentó sin ningún tipo de datos económicos.

Este plan de acción, que Sanidad y CCAA se comprometieron a presentar antes de final de año en una cumbre celebrada a finales de septiembre en Maspalomas (Gran Canaria), es básicamente una continuación del Marco Estratégico para la Atención Primaria y Comunitaria, lanzado en abril de 2019, pero prácticamente sin ejecutar debido a la demora producida por la pandemia de COVID-19.

Ahora, el CISNS abordará de nuevo la cuestión en el Pleno que se celebrará mañana en Zaragoza. "Esperamos que mañana el Consejo Interterritorial empiece a poner números al plan y no nos encontramos como en la situación de 2018, cuando se aprobó un plan sin memoria económica ni dotación. Se ha quedado solo en eso, en un plan. Esperamos que esta vez se convierta en realidad", ha señalado en rueda de prensa la presidenta en funciones de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), María Fernández García.

Para el Foro, "en las últimas semanas se ha demostrado" que el Plan de Acción de Atención Primaria 2022-2023 presentado por el Gobierno "no responde a un interés real por cambiar la situación de este nivel asistencial, puesto que no se ha incluido un presupuesto finalista destinado a mejorar la inversión en la Atención Primaria y su ejecución por las comunidades autónomas, ni aparece reflejado en los últimos Presupuestos Generales del Estado".

Al hilo, la presidenta de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap), la doctora Concepción Sánchez Pina, ha defendido que "la Atención Primaria no necesita más documentos": "Queremos presupuestos, inversión y plazos, no declaraciones de intenciones. En el caso de los pediatras, exigimos que en los planes de AP de las comunidades autónomas se tenga en cuenta la salud infantil. Para eso, las autoridades deben sentarse a hablar con nosotros, que conocemos la realidad de los centros de salud. Es la única manera de salvar nuestro modelo y de que los niños sigan teniendo pediatras en el primer nivel asistencial del sistema público".

"LA ATENCIÓN PRIMARIA PODRÍA DESAPARECER EN 2030"

Según ha denunciado la experta, si la situación de la Atención Primaria sigue así en 2030 este nivel asistencial "podría desaparecer". "No podremos hacer frente al previsible aumento de enfermedades crónicas, los hospitales colapsarán, las listas de espera para resolver problemas de salud serán todavía más largas...", ha apuntado como consecuencias.

Fernández García ha denunciado que los profesionales de la AP llevan "mucho tiempo estando a la altura" pero se encuentran en la "invisibilidad y el ostracismo". "La COVID-19 ha puesto la Atención Primaria entre las cuerdas, con una presión asistencial insostenible, pero ya estaba contra las cuerdas en 2018 cuando vio la luz el plan que nunca llegó a aplicarse ni a tener la dotación presupuestaria adecuada", ha criticado.

"Hemos pasado por una, dos, tres y hasta seis olas y, en cada una de ellas, las condiciones se han visto agravadas enormemente, sobre todo, en esta última en la que la gran carga de trabajo de burocracia ha restado un valioso tiempo a la labor asistencial de nuestros pacientes", ha añadido al respecto el presidente de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), el doctor Antonio Fernández-Pro Ledesma.

Por su parte, el secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), Gabriel del Pozo, ha alertado de la enorme preocupación por la Atención Primaria, con la "tremenda sobrecarga a nivel laboral, psíquica y de presión por parte de una Administración que no ofrece soluciones".

"El maltrato a los profesionales supone que la AP sea un sitio donde la gente no sólo no quiere venir, sino que busca salir de ella. Esto se resuelve haciéndola atractiva en cuanto a remuneraciones, condiciones laborales y capacidad de resolución y de investigación. La AP la salvamos los profesionales, no la Administración, responsable de que los ciudadanos no tengan la atención sanitaria a la que tienen derecho y merecen", ha lamentado.

Por su parte, el doctor Hermenegildo Marcos, representante nacional de médicos de Atención Primaria Rural del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), ha reivindicado que Atención Primaria necesita "una política de personal apropiada con aumento, adecuación de plantillas y eliminación de la precariedad laboral".

"Una inversión real en sanidad, para alcanzar un presupuesto finalista para la AP como mínimo del 20 por ciento del presupuesto sanitario; eliminar la burocracia; un plan de sustituciones para cubrir las ausencias; potenciar la figura del tutor de medicina de Familia y Pediatría de Atención Primaria Urbana y Rural; y aumentar el número de plazas de formación acreditadas y ofertar el 100 por cien en la convocatoria MIR", ha enumerado.

El presidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), José Polo, ha detallado que la inversión en Atención Primaria "ha sido mínima y, a pesar de que todos los gestores y diferentes administraciones, de todo el arco político, dicen que es primordial, la realidad es muy diferente".

"Venimos reclamando, desde hace años, que se aumente el presupuesto en AP y que el médico de familia tenga acceso a las pruebas diagnósticas y no existan barreras administrativas a la prescripción. De esta forma, la capacidad de resolución del médico de familia aumenta y es coste-efectiva. No vamos a permitir que desaparezca la AP que hemos construido", ha expuesto.

Para el presidente de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria (SEPEAP), Cristóbal Coronel, "las carencias y necesidades de los centros de salud, denunciadas de manera reiterada por los profesionales de Atención Primaria, han aumentado de forma exponencial con la crisis sanitaria provocada por la pandemia".

"Las colas de pacientes ante las instalaciones han puesto de manifiesto la compleja situación que antes no se visualizaba. Necesitamos crear en AP un buen entorno laboral, con incentivos y reconocimiento profesional a nuestro trabajo. Es necesario dotar a los centros de medios, recursos y especialmente de pediatras", ha remachado.

Todos estos motivos han llevado al Foro de Médicos de Atención Primaria a presentar la campaña informativa '#DefendamosLaPrimaria', que culminará el próximo 20 de abril, en el que se celebrará este año el Día de Atención Primaria. La campaña tiene como objetivo concienciar a la ciudadanía de "la importancia de este nivel asistencial y de lo que sucedería en el caso de que, como todo indica si no cambian las cosas, desapareciera".

Las entidades y sociedades que forman parte del Foro de Médicos de Atención Primaria son la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap); el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM); la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM); la Organización Médica Colegial de España (OMC); la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN); la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC); la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG); y la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria (SEPEAP).