Los médicos de AP critican que algunas CCAA sigan contratando a médicos de familia sin la especialidad

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Foro de médicos de AP ha criticado que en algunas CCAA se siga contratando a Médicos de Familia y Pediatras sin la especialidad, sin títulos homologados o incluso a recién egresados de la facultad de medicina para paliar el déficit de médicos, agravado durante el verano.

Así lo han puesto de manifiesto durante su primera reunión tras el verano, durante la cual han analizado los datos de este periodo del año. "Las medidas que se anunciaron hace unos meses, o no se han puesto en práctica o no han supuesto apenas diferencias a la situación de años anteriores", han criticado. Desde el Foro siguen insistiendo en que contratar a profesionales sin la debida titulación no es la solución.

"Seguimos manteniendo que el impacto de esta medida repercute directamente en la calidad asistencial y significa la desintegración de la especialidad de Familia y pone en riesgo la seguridad del paciente", han señalado.

En este sentido, han insistido en la necesidad de dotar a los centros de plantillas "adecuadas y suficientemente dimensionadas", para cubrir las necesidades del servicio en las ausencias programadas de los profesionales. También han advertido a la población de la necesidad de hacer un buen uso de los servicios, fomentando el autocuidado.