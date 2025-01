Los médicos amenazan a Sanidad con movilizaciones si no consiguen un estatuto propio

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) ha mostrado su "absoluto rechazo" al borrador del Estatuto Marco que ha presentado el Ministerio de Sanidad y ha insistido en que la única solución pasa por un documento específico de la profesión médica, por lo que ha anunciado movilizaciones si no consigue un texto propio del facultativo que "regule las especiales características del desempeño" de sus funciones.

"No podemos esperar más. Son muchas vueltas de tuerca en los últimos años y esta última nos ha puesto en pie de manera conjunta, por lo que iniciaremos movilizaciones y medidas de confrontación en busca de lo que reclamamos: un estatuto específico del médico que nos reconozca como profesión y nos valore de modo adecuado", ha señalado el presidente de la CESM, Miguel Lázaro, a través de un manifiesto este jueves en una rueda de prensa.

Así, Lázaro ha detallado en que esas medidas de protesta irían de menos a más y que el primer paso de la Confederación se concretaría en "una concentración frente al Ministerio de Sanidad". "La única solución para que el sistema de salud retenga y fidelice a unos médicos que se sienten cada vez más maltratados por la Administración son unas condiciones laborales que se regulen de manera específica en un Estatuto de la profesión médica", ha agregado Lázaro.

Pese a esta reivindicación, el secretario general de la CESM, Víctor Pedrera, ha señalado que en la reunión que mantuvieron el miércoles con la ministra de Sanidad, Mónica García, "dejo claro que no contemplaba un estatuto marco para médicos". Pese a ello, los médicos aseguran que no se levantarán de la mesa de negociación e insisten en un texto propio "como el de jueces y fiscales".

"No nos sirven, a estas alturas, leves enmiendas o generalizaciones que nos iguala con el resto de categorías profesionales sin tener en cuenta nuestras especiales condiciones de formación y trabajo. El borrador supone para los médicos un paso atrás respecto al vigente, que ya generaba problemas", ha señalado el presidente de la CESM.

"FÁBRICA DE ESPECIALISTAS" PARA LA SANIDAD PRIVADA

En cuanto al sistema de incompatibilidades propuesto por Sanidad, la Confederación ha criticado que es "más rígido" que el actual, "aunque se fije para cargos intermedios, es a los médicos a los que afecta casi exclusivamente".

En este punto, CESM asegura que no tolerará un aumento de la situaciones de incompatibilidad y pide que se elimine el complemento específico en aquellas CCAA que se mantiene actualmente.

Respecto a la incompatibilidad para los primeros cinco años de trabajo en el sistema público respecto a la sanidad privada, el vicesecretario de CESM ha manifestado que esto favorecerá a que los médicos se vayan al sistema privado.

"Con estas modificaciones la sanidad pública se podría convertir en una fábrica de médicos especialistas para la privada. Lo que se les exige en esta borrador a los MIR será una complicación más. No faltan médicos en España, faltan médicos que quieran trabajar en el Sistema Nacional de Salud", ha afirmado.

EXIGEN UNA REGULACIÓN "SERIA" DE LA JORNADA LABORAL

Asimismo, la Confederación ha exigido una "regulación seria" de la jornada laboral. "El problema está en la jornada laboral, la ministra nos ha puesto un borrador peor de lo que estaba. Este es el detonante número uno del colectivo sanitario", ha resaltado Pedrera.

El sindicato denuncia que el borrador del Estatuto Marco "no elimina la obligatoriedad de hacer guardias y no contabiliza esas horas como tiempo trabajado para la jubilación". "La retribución de las guardias sigue siendo inferior a la de la hora ordinaria; no se regulan las guardias localizadas; mantiene para los médicos una jornada obligatorio de 48 horas, y no computan las horas de descanso diario semanal posguardia y obliga a su recuperación", señala el manifiesto.

La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) engloba a los sindicatos médicos de 14 comunidades autónomas más los territorios dependientes de INGESA, junto al Sindicato Médico Andaluz (SMA), Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), Metges de Catalunya, Sindicato Médico de Euskadi (SME), Sindicato O'Mega de Galicia, Asociación MIR España, Asociación de Médicos Unidos por sus Derechos (MUD Médicos), Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM) y el Foro de la Profesión Médica.