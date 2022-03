La mayoría del Congreso vuelve a rechazar la propuesta de Ciudadanos de retirar ya la mascarilla en interiores

MADRID, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La mayoría de los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados se han vuelto a oponer a la propuesta de Ciudadanos de retirar ya el uso obligatorio de mascarilla en interiores, ante la buena evolución de la pandemia de COVID-19.

La práctica totalidad de la Cámara Baja ha justificado que deben ser las autoridades sanitarias, reunidas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), las que tomen este tipo de medidas y no los partidos políticos.

Durante el debate, el defensor de la moción consecuencia de interpelación, el diputado de la formación 'naranja' Guillermo Díaz, ha acusado al Gobierno de estar utilizando la retirada de la mascarilla en interiores de manera política.

"Sigue siendo obligatoria porque está esperando un momento político idóneo, no un momento científico ni sanitario. No están esperando cambio alguno en los indicadores de la evolución de la pandemia, porque ese cambio ya no se va a producir, va a ser muy paulatino", ha argumentado.

En este contexto, ha insistido en que "es el momento en el que se puede hacer", teniendo en cuenta que desde la Atención Primaria ya se trata la COVID-19 como una "enfermedad leve".

Al respecto, ha propuesto, además, que sea este nivel asistencial el que indique si se debe utilizar o no la mascarilla en interiores de manera individualizada, o incluso que se vincule su obligatoriedad a la vacunación para que aumenten las dosis de refuerzo.

"La mascarilla en interiores no tiene sentido ahora cuando la enfermedad causa leve. España ha cumplido, cumplan ustedes con España", ha insistido Díaz como petición al Gobierno.

En su moción, recogida por Europa Press, los 'naranjas' instan al Gobierno a eliminar la obligatoriedad del uso de las mascarillas en interiores, "en línea con la evidencia científica, con la situación epidemiológica y con la perspectiva comparada".

Además, Cs emplaza al Gobierno en su texto a establecer en el CISNS un calendario claro de desescalada de todas las medidas de contención de la COVID-19 aún vigentes con el objetivo de ofrecer "certidumbre" a familias y empresas.

Desde el principal partido que sustenta al Gobierno, el diputado socialista Guillermo Meijón ha censurado las explicaciones de Ciudadanos. "En la mayor crisis sanitaria reciente acusa al Gobierno de actuar con criterios de oportunidad política. Entonces acusa también a las comunidades autónomas y a los científicos que han asesorado acerca de las medidas sanitarias más convenientes. Como mínimo, les acusa de silencio cómplice".

Citando a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el diputado socialista ha resaltado que "no importa tanto saber el cuándo sino el cómo". "Debe decidirse en línea con la evidencia científica y la situación epidemiológica en el marco del Consejo Interterritorial", ha sostenido.

Pese a las diferencias de discurso mostradas entre Díaz y Meijón, Ciudadanos ha aceptado la enmienda presentada por el PSOE que recoge que el Consejo Interterritorial ponga "los pasos adecuados para abordar la reconsideración de las medidas de contención de la pandemia de COVID-19".



"INTERÉS POLÍTICO"

Ana Pastor, vicesecretaria de Política Social del Partido Popular y ex ministra de Sanidad, ha vuelto a afear a Ciudadanos que actúe con "interés político", al igual que en el anterior debate de la interpelación en el Congreso.

"Para ustedes, el liberalismo es eliminar el uso obligatoria de las mascarillas en interiores y sacar rédito. La sociedad está cansada de las limitaciones provocadas por la COVID-19 pero que conviertan este hartazgo en el único objetivo político en materia sanitaria me parece una barbaridad. Se están mimetizando con quien tanto critican", ha lamentado.

En la misma línea, ha defendido que no es el momento de retirar la obligatoriedad de las mascarillas en interiores: "No hay ningún informe científico que diga que las mascarillas hay que eliminarlas. Los científicos saben lo que dicen".

Desde VOX, Juan Luis Steegmann ha criticado que la moción de Ciudadanos "es un poco decorado". "Es una moción que se convierte en espuma a base de condicionales. Es infantil pedir al Consejo Interterritorial que haga un calendario de desescalada", ha esgrimido, proponiendo, en su lugar, que se elimine su uso en todos los espacios interiores salvo en centro sanitarios "mientras sea necesario".

Para Rosa María Medel, de Unidas Podemos, las mascarillas "son esenciales para evitar el contagio", por lo que tiene que ser el Consejo Interterritorial quien decida su retirada: "Que se quiten las mascarillas en interiores cuando toque, solo la evidencia científica debe valer".

Además, también ha rechazado la actuación de Ciudadanos en esta materia: "Son fuente de incertidumbre y generador de desconfianza en la ciudadanía. Son recalcitrantes con el tema de las mascarillas en ese afán del todo vale para conseguir lo que ustedes quieren".

Concepció Cañadell, de PDeCAT, ha vuelto a posicionarse en contra de la propuesta de Ciudadanos, al considerar que se trata de una medida que debería tomarse en el seno del Consejo Interterritorial con la colaboración de las comunidades autónomas: "Compartimos el fondo pero no la forma. Es cierto que nos encontramos en una fase de la pandemia en la que hay que plantearse la eliminación de determinadas medidas, pero no puede hacerse de forma homogénea y generalizada, ya que la afectación varía en cada territorio".

Más dura ha sido la diputada de PNV Josune Gorospe con el diputado de Ciudadanos: "Ha entrado en una espiral de populismo muy peligrosa, estamos hablando de Salud Pública. Todas las autoridades sanitarias quieren quitar la mascarilla en interiores pero por prudencia y rigor no lo hacen. Es el principio de prudencia el que rige sus decisiones, el de los expertos, el de la evidencia científica, no que venga Ciudadanos a decirlo. Este debate lo único que aporta a la sociedad es confusión y hacer pensar que las autoridades sanitarias mantienen las mascarillas por capricho político. Señor Díaz, no debería ir por esta línea".