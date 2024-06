Matute cifra en 212 el déficit de profesionales en verano e insiste a García en que sin plantillas no se puede gestionar

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha cifrado en 212 el déficit de profesionales sanitarios en la región de cara a la plantificación de la cobertura de las consultas de Medicina Familiar y Comunitaria durante el verano de 2024 y ha insistido en reclamar a la ministra de Sanidad, Mónica García, que asuma su "responsabilidad" y dote al Sistema Nacional de Salud (SNS) de las plantillas adecuadas para poder prestar el servicio.

En declaraciones previas al inicio del Pleno Extraordinario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), la máxima responsable de la Sanidad madrileña ha reclamado a la ministra que "asuma sus funciones, cumpla el reglamento, y no siga con esa deslealtad institucional", al tiempo que ha insistido en abordar de manera monográfica y específica en este órgano el déficit de profesionales que afecta al conjunto del SNS.

"Pedimos a la ministra que asuma su responsabilidad en su toma de posesión, cuando ella dijo que era su responsabilidad los recursos humanos y los profesionales y recuperar el orgullo de la profesión sanitaria. Desde luego en Madrid podemos decir que estamos orgullosos, pero necesitamos que ella gestione y que deje de sujetar la pancarta, que deje de manifestarse contra sí misma y se ponga en una mesa en vez de detrás de una pancarta a gestionar esa falta de recursos humanos", ha indicado la consejera madrileña.

En esta reunión entre el Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas se va a abordar la situación de cobertura de las consultas de Medicina Familiar y Comunitaria durante el verano de 2024 y los diferentes planes de verano de las consejerías para hacer frente al previsible déficit de estos profesionales en esta época.

Este mencionado déficit se debe a que la pandemia de Covid-19 provocó que en 2020 los especialistas en formación comenzaran su periodo de prácticas en septiembre en vez de en junio, como es habitual. Por eso, este año, durante los meses de verano, va a haber una promoción menos de especialistas de las diferentes categorías. Sin embargo, a la vez van a coexistir dos promociones de especialistas en formación de cuarto año (y el verano que viene, dos promociones de quinto año en las especialidades que tengan esa duración).

El ámbito donde la situación es más complicada, como ha venido siendo habitual en los últimos años, es el de la Medicina Familiar y Comunitaria, especialmente en la práctica en Atención Primaria.

Las 13 comunidades del PP habían reclamado convocar un Consejo Interterritorial para abordar "de manera monográfica" la falta de profesionales sanitarios de Atención Primaria que se prevé en el periodo estival. Ante ello, el Ministerio de Sanidad convocó para mañana un Pleno Extraordinario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que tiene por únicos puntos del orden del día la aprobación del acta de la anterior reunión del CISNS y un análisis de los planes de verano de las comunidades autónomas.

García convocó este encuentro el viernes 24 de mayo, y dio a las CCAA un plazo de 48 horas para que enviaran sus planes de verano al Ministerio. En declaraciones a los medios que tuvieron lugar este pasado jueves, la ministra de Sanidad aseguró que había "mucha irregularidad" entre las CCAA en este sentido.

En el caso concreto de la Comunidad de Madrid, Matute ha explicado que, como todos los años, desde su Consejería se ha planificado un plan de contingencia de cara al verano, tras analizar los profesionales con los que se cuenta, con medidas para distribuir los recursos como turnos deslizantes, refuerzo de contratación de personal o aumento del pago de horas extras.

"Gestionar personal significa tener personal y tenemos un déficit de base brutal de profesionales sanitarios que es lo que venimos aquí a demandar y es algo que no podemos arreglar de un día para otro", ha indicado la responsable madrileña de Sanidad, quien ha cifrado en aproximadamente 212 el déficit de profesionales en verano en la región.

MEDIDAS QUE NO SE ESTÁN TOMANDO

"No somos de las comunidades que peor estamos pero, no obstante, nosotros tendríamos que tener un balance positivo y precisamente por eso hemos hecho nuestro plan de contingencia con todos nuestros directores para paliar esa falta de profesionales; lo cual no quiere decir que podamos llegar a todos los sitios porque donde no hay profesionales no los podemos sacar y eso es lo que venimos aquí a demandar al Ministerio", ha incidido.

En este marco, ha hecho hincapié en la necesidad de medidas que "no se están tomando" pero que servirían para paliar ese déficit de cara a los próximos años, entre las que ha citado el aumento de plazas de formación para los MIR, eliminar el 'numerus clausus' para estudiar Medicina o acelerar la homologación de títulos para que los extracomunitarios puedan ejercer en España.

En esta línea, ha insistido en la necesidad de abordar la falta de profesionales en un pleno monográfico dentro de este órgano, algo que han reclamado las 13 comunidades gobernadas por el PP pero que, en contra del reglamento que apunta a que siendo más de siete se debería incluir, no figura en el orden del día.

PROBLEMA DE ACTITUD DE LA MINISTRA

En el mismo sentido, Matute ha puesto sobre la mesa que existe un "grave problema en cuanto a la actitud" de la ministra "y en cuanto a su intención también de cohesionar el Sistema Nacional de Salud" porque, ha explicado, "no se puede cohesionar algo sin contar con las comunidades autónomas". "Desde luego, no hay armonía en el Consejo Interterritorial, lo que hay es educación", ha apuntado.

Al hilo, ha indicado que Mónica García tiene que "dejar la pancarta" y asumir "sus funciones", cumplir el reglamento y no continuar "con esa deslealtad institucional de anunciar cosas por tuit y además vacías de contenido y que luego no lleva efecto". "Que deje su obsesión con tiempos pretéritos, que deje su obsesión con la oposición porque ya no está en la oposición, ella está gobernando, pero se queda anclada en el pasado como si estuviera en la Asamblea de Madrid contra Madrid en vez de gestionar lo que tiene que gestionar", ha censurado.

La ministra de Sanidad ha reiterado en diferentes ocasiones que la gestión de los recursos humanos es una competencia exclusiva de las CCAA. Para Matute, no se puede planificar sin contar con los recursos suficientes, competencia del Ministerio. "Nosotros tenemos planes de contingencia en verano, en invierno, de frío y de calor, porque eso significa la gestión, que es algo que ella no entiende. Entonces lo que queremos es ver qué nos propone ella o qué acciones va a hacer a medio, corto y largo plazo", ha indicado.