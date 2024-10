María Neira (OMS) insiste en la prevención primaria como "única y mejor manera" de asegurar la sostenibilidad económica

MADRID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La directora del Departamento de Salud Pública y del Ambiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), María Neira, ha incidido en la importancia de la prevención primaria de las enfermedades relacionadas con el estilo de vida como la obesidad o el cambio climático ya que "es la única y probablemente mejor manera de asegurar la sostenibilidad desde el punto de vista económico del sistema sanitario".

"Si realmente queremos ejercer un liderazgo en política sanitaria, tanto a nivel europeo como global, no podemos disociar la asistencia sanitaria de todo lo que es la prevención primaria. Y hablo de prevención primaria sobre todo en asegurarnos de que la obesidad, las enfermedades relacionadas con un estilo de vida sedentario, las enfermedades relacionadas con la exposición a una mala calidad del aire que respiramos, las enfermedades que tienen que ver con el cambio climático, etc, no pueden ser disociadas de la asistencia sanitaria", ha declarado durante el V Simposio del Observatorio de la Sanidad de El Español.

Así, ha remarcado que "el sistema sanitario que quiera liderar va a tener que también liderar esa parte de prevención primaria" porque "cuando se atacan las causas del cambio climático, cuando se proponen estrategias de mitigación de las causas del cambio climático, se están generando beneficios enormes para la salud".

"Otra segunda transición en donde hay mucho que ganar a nivel de prevención primaria es la de sistemas de producción de alimentos sostenibles que empiecen con el uso de pesticidas, fertilizantes y la disponibilidad y asegurarnos de que nuestra población pueda tener una nutrición más adecuada", ha apuntado.

También ha recordado la importancia de preparar las ciudades para responder al cambio climático y a la población para responder a las olas de calor, así como de reducir la huella de carbono de los sistemas sanitarios.

"Así que mi mensaje sería que no podemos disociarnos de estas conversaciones, de estas discusiones estratégicas tan importantes sobre cambio climático, contaminación, polución en general, plásticos también y, por supuesto, la pérdida de biodiversidad. Nunca estas cuestiones estuvieron tan ligadas a nuestra salud y, por tanto, no podemos disociarlas de cómo ejercemos un liderazgo en prevención primaria, que es la única y probablemente mejor manera de asegurarnos la sostenibilidad desde el punto de vista económico de nuestro sistema sanitario", ha declarado Neira.

En este contexto, la experta de la OMS ha incidido en la importancia de la colaboración del Ministerio de Sanidad con otros Ministerios para "asegurarse de que esa prevención primaria sea financiada, costeada por otros ministerios, otros sectores fuera del Ministerio de Salud que contribuyen a la prevención y que tengan esa capacidad de asegurar que sus políticas energéticas, sus políticas agrícolas, sus políticas de transporte público, sus políticas a nivel de alcaldes y de planificación urbana vayan a favor de proteger la salud".

"Espero que esta llamada a una revolución fuerte en prevención primaria de las causas de la enfermedad pueda ser también parte de este debate y que seguramente nos asegure un liderazgo en política sanitaria, como decía, no solo en la salud a nivel europeo, sino que ojalá también a nivel global", ha concluido.