Margarita del Val asegura que España está ya en segunda ola y reivindica la comisión sobre la gestión del COVID-19

MADRID, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Margarita del Val, viróloga e inmunóloga del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, ha afirmado que España se encuentra ya inmersa en la segunda ola de COVID-19 si se analizan los 580 brotes activos, con 6.900 casos asociados, que se reparten por todo el territorio nacional.

Del Val, firmante de la carta de veinte reputados científicos publicada en la revista científica 'The Lancet', ha vuelto a reivindicar en una entrevista en el canal 24 Horas la necesidad de una comisión "ágil e independiente" para "buscar soluciones, mirar al futuro y estar mejor preparados" ante la pandemia. "Tenemos la temporada de otoño-invierno ya, y aunque estemos en esta oleada es más suave y se debe aprovechar para recabar las informaciones de los expertos", ha comentado.

La científica ha lamentado que, en la gestión de la pandemia, "no ha habido excesiva sinergia entre las distintas administraciones". "Se han detectado carencias en distintos ámbitos. Se puede hacer mucho mejor tanto a nivel local como autonómico y nacional. Creemos que la comisión debe ser muy transparente porque genera confianza. Queremos algo que sea constructivo, que sea ágil y nos ayude a todos", ha destacado.

Desde su posición como investigadora, ha criticado que "no estaba engrasada" la comunicación entre la investigación científica y la gestión política de las emergencias. "Podríamos mejorar desde ambos lados. Los científicos no solo deberíamos estar para solucionar problemas, sino que deberíamos anticiparnos y proponer soluciones", ha detallado. Su propuesta es que esa conexión se produzca a través de asociaciones de científicos.

A nivel sanitario, considera que el eslabón más débil del Sistema Nacional de Salud "siempre ha sido la prevención, la Salud Pública". "Es el primer eslabón que debería haber funcionado mucho mejor, siempre ha estado infradotado. Nos quejamos de que hay pocos rastreadores, de que no hay vigilancia. Eso tiene que mejorar para que no vaya la sobrecarga al siguiente nivel, la Atención Primaria, y no sobrecarguemos los hospitales y no podamos atender a los más vulnerables", ha argumentado.

La científica también se ha pronunciado sobre los motivos de los rebrotes que están surgiendo en el último mes. "Hay personas que no se sienten amenazadas personalmente por el virus, algunos no piensan que pueden actuar solidariamente protegiendo a la sociedad. Esto está permitiendo que haya una serie de casos que están ya formando una oleada", ha explicado.