La Marea Blanca ha exigido este domingo en Madrid la mejora de los servicios de Urgencias y Emergencias

Publicado 17/02/2020 10:39:59 CET

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Marea Blanca ha recorrido este domingo las principales calles de Madrid para exigir la mejora de los servicios de Urgencias y Emergencias ante la "falta de recursos", bajo el lema '¡Tu vida está en peligro!'.

Con esta nueva movilización, han aseverado que la actuación de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid produce "caos organizativo" y da lugar a una "cadena de negligencias graves".

Una de las manifestantes ha asegurado que "la urgencia y la emergencia es algo fundamental porque salva vidas". "Hay dejadez que ya se viene arrastrando desde hace años por parte de la Consejería y consideramos que aquí lo que se necesita son más recursos humanos", ha subrayado.

Sobre la gravedad de las consecuencias por escasez de recursos, han puesto ejemplos como que de 41 coches médicos (UAD) para urgencias domiciliarias que trabajan los fines de semana, están operativos la mitad la mayor parte de días, con esperas de hasta seis horas.

En este sentido, también se han movilizado contra las "condiciones indignas" de hospitales con "consultas mínimas sin puertas", "salas sin condiciones y sin adaptaciones a movilidad" o "coches que se caen a pedazos", así como "esperas de horas en atención o trasladado por ambulancia".

"No es de recibo que haya tiempos de espera como está habiendo, dónde se está poniendo en riesgo a las personas. Tenemos ambulancias y UVIs que no tienen médico, incluso que se quedan aparcadas y que no se utilizan", ha señalado la manifestante.

Asimismo, la portavoz de la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública, Carmen Esbrí, ha aseverado que Sanidad está "destrozando los servicios públicos a base de descapitalizarlos, tanto en personal como en medios", mientras están montando consejerías que van sumando consejeros y ayudantes con sueldos que no saben en su totalidad". En esta línea, han expuesto que en la página web no hay un organigrama "claro" de los componentes.

Por ello, han remarcado que exigen "financiación suficiente para atender sin riesgo a siete millones de personas", "aumento de recursos humanos y técnicos", "compromiso ejemplar de la Consejería de Sanidad y responsables Summa112", "financiación inmediata de demoras inasumibles" y "humanización de servicios para pacientes y trabajadores".

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA:

https://www.europapress.tv/auth?v=474884&p=1&t=eyJuYW1laWQiO...

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06