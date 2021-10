'Mañana puedes ser tú', el juego que pone a prueba los prejuicios de la población sobre los problemas de salud mental

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Salud Mental España ha presentado este sábado 'Mañana puedes ser tú', una campaña de información y sensibilización que incluye un juego interactivo para todas las edades, cuyo fin es eliminar el estigma en torno a los problemas de salud mental.

En este sentido, la Confederación Salud Mental España ha recordado que la Organización Mundial de la Salud (OMS) alerta de que una de cada cuatro personas tiene, ha tenido o tendrá un trastorno mental a lo largo de su vida.

El objetivo de esta gamificación es hacer reflexionar acerca de los estereotipos, falsos mitos y prejuicios que todavía hoy existen acerca de la salud mental e informar, de forma "rigurosa pero lúdica", sobre qué factores pueden ser desencadenantes de un problema de este tipo para poder así también prevenirlo.

Para concienciar al mayor número de personas posible, la Confederación Salud Mental España ha organizado un evento en la Nave de Terneras de Matadero Madrid en el que, durante toda la mañana de este sábado, cientos de madrileños han podido conocer a los personajes protagonistas de 'Mañana puedes ser tú' y enfrentarse a sus propios prejuicios, ya que el juego reta al espectador a averiguar, por su aspecto, si ese personaje puede tener o no un trastorno mental.

Este evento, que ha contado con la colaboración del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento de Madrid y del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 en el marco de la celebración del Día de la Salud Mental, ha sido inaugurado por el delegado del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento de Madrid, Pepe Aniorte, y por el presidente de la Confederación Salud Mental España, Nel González Zapico.

Aniorte ha señalado que el Ayuntamiento de Madrid, a través de su área social, tiene competencia en la labor preventiva de sus programas ante situaciones que pueden afectar a la salud mental, "sin duda más beneficiosa para la persona antes de que llegue a una situación vulnerable y para toda la sociedad en su conjunto".

Por su parte, González Zapico ha destacado la importancia de esta actividad con la que "la Confederación busca dar un paso más e intentar acercarse a públicos y personas a las que generalmente no llega". "En un ambiente distendido y de ocio, queremos acercarnos a esas personas a las que los problemas de salud mental aún no se les ha cruzado en su camino y que, por esto, no tienen información suficiente y pueden correr el riesgo de estigmatizar y discriminar a las personas que sí viven con un trastorno mental", ha indicado.

Durante este encuentro, se ha producido un debate que ha contado con la participación del rapero El Chojin, el periodista y actor de 'Caiga Quién Caiga', Javier Martín, y el actor Damián Alcolea, quienes han hablado de su experiencia personal con la salud mental con el objetivo de romper tabúes y ayudar así, con su testimonio, a aquellas personas que en cualquier momento se hayan podido sentir identificadas.