Madrid ve "una cortina de humo" las acusaciones de Sánchez sobre Sanidad: "Lo que ellos nos critican, lo están haciendo"

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha considerado este miércoles que las acusaciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre las derivaciones que el Gobierno regional estaría realizando a la Sanidad privada son "una cortina de humo". "Lo que nos critican a nosotros, pues ellos lo están haciendo", ha sostenido a continuación.

En una comparecencia improvisada ante los medios de comunicación al finalizar la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno del portavoz del Ejecutivo, Miguel Ángel García, para contestar al presidente, Matute ha trasladado que está "indignada" por las palabras de Sánchez, "que ha utilizado un acto público para ir en contra de la Comunidad de Madrid y, en concreto, contra la Sanidad".

"En este Gobierno lo que somos es transparentes y damos explicaciones. Lo que le tenemos que decir al presidente del Gobierno es que en la Sanidad madrileña y en todos los recursos que utilizamos en la Comunidad de Madrid, lo que hacemos es mirar por la eficiencia y, desde luego, apostamos por el servicio público", ha asegurado la titular de Sanidad.

Matute ha sostenido que es "mentira" que estén "invirtiendo más" en la Sanidad privada y que hayan "invertido en recursos privados respecto en los públicos". En este sentido, ha asegurado que lo que hacen es invertir en sus hospitales "que son de titularidad pública".

"Tenemos unos hospitales de gestión directa y otros de gestión indirecta y, desde luego, incluso en esta titularidad pública hemos invertido más en nuestros hospitales de gestión directa. He de decir que no hemos derivado recursos a la Sanidad privada. He de decir que a diferencia de lo que hacen otras comunidades autónomas, el gasto en Sanidad privada es desde luego un aumentado. Tenemos una inversión de un 11% en Sanidad privada, al contrario como por ejemplo que en Cataluña que llega a derivar un 23%", ha apuntado.

En todo caso, la titular de Sanidad ha trasladado que no están en contra de la colaboración público-privada, porque creen "que es necesaria" pero siguiendo "unas reglas y unas normas del juego bien establecidas" con sus convenios, las auditorías y "el control del gasto que se hace euro a euro".

Así, ha insistido en que lo que ha dicho el presidente "es falso" y "se basa únicamente en una necesidad de atacar a la Comunidad de Madrid" y justificar "una reducción del dinero" que llegará a Madrid para "dárselos a los independentistas".

CRÍTICAS A BOLAÑOS Y GARCÍA

Además, ha asegurado que lo que critican es lo que hacen porque "el Gobierno está invirtiendo en entes privados" que les dan servicio. En este punto, ha apuntado a que el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, "ha contratado un ginecólogo privado por 40.000 euros cuando tiene a su disposición la Sanidad pública" o la propia ministra de Sanidad, Mónica García, "en plena crisis de la viruela del mono ha privatizado la logística que hasta ahora se llevaba de forma pública".

Repreguntada por las acusaciones sobre Bolaños, la consejera ha indicado que es una información que ha salido "hace poco" y que apunta a que "ha contratado para la revisión ginecológica de personal femenino" de su Ministerio un "ginecológo privado por 44.000 euros".

"Lo que podemos decir es que en la Comunidad de Madrid estamos trabajando para ser eficientes, para buscar la mayor cantidad de servicios sociales y de recursos públicos para nuestros madrileños, y que desde luego todos los indicadores muestran que la Sanidad de Madrid sigue siendo y va a ser de las mejores de España y de Europa", ha zanjado.