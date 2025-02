Madrid y Sanidad chocan por la financiación de un medicamento para la leucemia infantil

MADRID 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid y el Ministerio de Sanidad han protagonizado este jueves un choque a raíz de la financiación de un medicamento para leucemia infantil, el anticuerpo monoclonal blinatumomab, con el Gobierno regional que recalca que lo pagan las comunidades autónomas frente a una ministra, Mónica García, que sostiene que está a disposición de quien lo necesite en los hospitales.

Durante el Pleno de la Asamblea de Madrid de este jueves, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha recriminado a Más Madrid, el partido de Mónica García, de "negar el fármaco sanitario a los niños con cáncer, el fármaco principal" y hacer daño así a la Sanidad pública.

En un mensaje en su cuenta personal de la red social 'X', la ministra y líder de Más Madrid ha respondido a esta acusación acusando a la presidenta regional de "mentir". "Este medicamento para leucemia infantil ya se está comprando en hospitales y administrando a quien lo necesita. La decisión fue en 2017 bajo un gobierno del PP", ha apuntado en relación al Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Según explica la ministra, actualmente se está negociando "una financiación centralizada para garantizar el mejor precio". Igualmente, Mónica García ha acusado a Ayuso de mentir cuando afirma que se trata del "fármaco principal" para tratar la leucemia infantil.

"Ojalá fuera tan sencillo... El cáncer infantil es complejo y estas declaraciones no ayudan. Hace falta trabajo serio, investigación y decisiones responsables, no bulos para hacer política", ha escrito la ministra en esta red social.

En concreto, se trata de un fármaco que cura un tipo de cáncer hematológico de la sangre que es la leucemia linfoblástica aguda en niños y también sirve para algunos casos en adultos. Según ha defendido la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, lo están comprando las Comunidades Autónomas "y a un precio de fármaco extranjero".

La máxima responsable de la Sanidad madrileña ha explicado que en la última reunión para fijar los precios el Ministerio "lo denegó por causas precisamente presupuestarias" para el Sistema Nacional de Salud (SNS). "No lo denegó porque no estuviera indicado y lo que está diciendo ahora es que sí, que se está comprando en los hospitales, claro, a costa de las comunidades autónomas y como algo especial, como un tratamiento compasivo que sirve para salvar vidas".

Al hilo, ha exigido al Ministerio que este fármaco "forme parte de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud y que lo financie el Ministerio". "La ministra tiene la poca sensibilidad al decir que ya se está comprando ese fármaco; obviamente, porque en las comunidades autónomas salvamos vidas, que es lo que nos importa, y compramos ese fármaco como si fuera un fármaco extranjero para dárselo a todos los pacientes que lo necesitan", ha insistido.

Según ha concretado, en la Comunidad de Madrid se financia para 30 pacientes este fármaco, que trata la leucemia linfoblástica aguda tipo B en niños y en algunos adultos y en esos casos seleccionados "solo eso les puede salvar la vida".

"El Ministerio no está haciendo nada, no lo tiene en la cartera, no lo financia y son las Comunidades Autónomas las que, a petición de los profesionales, compramos el fármaco pero como si fuera algo extranjero, igual que pasó con el triple metastático de mama que al final lo tuvo que financiar. Que lo incluya en la cartera de servicios y que no enrede", ha zanjado.