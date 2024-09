Madrid.- San Juan de Dios España reestructura sus equipos directivos en la Comunidad de Madrid

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

San Juan de Dios España ha aprobado en su Consejo de Administración y el Definitorio Provincial de una nueva reestructuración de sus equipos directivos, en este caso, en la Comunidad de Madrid, donde cuenta con 15 de los 80 centros que la Orden tiene en todo el territorio nacional, con el objetivo de adaptarse a los cambios sociosanitarios acaecidos en los últimos años en nuestro país y con la atención a la vulnerabilidad como eje vertebrador de la institución.

Estos cambios se enmarcan dentro del plan nacional puesto en marcha tras la reunificación de todos los centros de San Juan de Dios en España en enero de 2022, con el que se pretende avanzar en el modelo de atención a la vulnerabilidad al que la institución lleva consagrada desde hace 500 años.

"Nuestra misión es detectar espacios no cubiertos, llegar donde otros no llegan o, lamentablemente, ni siquiera se atreven a mirar --ha explicado Juan José Afonso, director general de San Juan de Dios España--. Buscamos garantizar la atención de los colectivos más vulnerables y necesidades emergentes y lo hacemos desde un enfoque integral e innovador, con el firme convencimiento de que las organizaciones sin ánimo de lucro debemos liderar este espacio, desgraciadamente, no cubierto y al que otros, insisto, tampoco prestan la atención que requiere".

Esta reestructuración en la Comunidad de Madrid se traduce en cambios en las gerencias del centro San Juan de Dios Ciempozuelos, el Hospital Universitario San Rafael y los albergues de Santa María de la Paz y San Juan de Dios.

Elena Urdaneta, directora de la Unidad Territorial III, a la que pertenece Madrid, explica que estos cambios "van a permitir prestar una atención más holística a aquellas personas que, por distintos motivos, se encuentran en una situación de vulnerabilidad y que, por tanto, presentan más necesidades tanto sociales como sanitarias. Ambas están interrelacionadas y no pueden entenderse las unas sin las otras, por eso, nuestro objetivo es prestarles una atención integral e innovadora, basada en la excelencia en los cuidados y el acompañamiento de las personas en todo el proceso de sanación y recuperación".

Estos cambios, que se van a producir progresivamente a lo largo de este último trimestre del año, se enmarcan dentro de un proyecto de renovación para impulsar la institución en esta Comunidad con la intención de avanzar en la construcción de una red integral de atención a la vulnerabilidad, adaptar de la oferta asistencial y social de cada centro o dispositivo para trascender de las paredes de cada uno de ellos, adaptando modelos como el de hospital liquido o sistemas como el de atención intermedia, y gestionar relaciones con el resto de operadores de cada sector en el que opera San Juan de Dios en Madrid de una manera integrada y coordinada para ser más ágiles adaptando nuestro servicio a las necesidades latentes en la sociedad.

En este contexto, Jesús Morillo Velarde, gerente del Hospital Universitario de San Rafael durante casi dos décadas, será el encargado de la atención a la salud mental desde el centro de San Juan de Dios de Ciempozuelos, desde donde pondrá en marcha un ambicioso proyecto dirigido al tratamiento especializado y la desinstitucionalización de estos pacientes así como de atención a la discapacidad, en la que el centro es también referente.

Por otro lado, Elvira Conde, hasta ahora gerente en San Juan de Dios Ciempozuelos, pasará a liderar el proyecto social de la institución en Madrid en el ámbito de las personas sin hogar y ligado a los albergues de San María de la Paz y San Juan de Dios. Conde aporta también una dilatada experiencia gestora, así como conocimiento médico en ámbitos como la cronicidad, la atención a personas mayores, la dependencia, la enfermedad mental grave y las adicciones. Un bagaje que supone un valor añadido al nuevo proyecto de atención a personas sin hogar y en riesgo de exclusión que San Juan de Dios pretende instaurar en Madrid y que responde además a una petición expresa de la Administración Pública.

El tercero de estos cambios será el nombramiento de Cesar Téllez Boente como nuevo gerente del Hospital Universitario San Rafael. Téllez aportará una experiencia de más de 20 años en la gestión sanitaria tanto pública como privada y su principal función será la de desarrollar un plan estratégico del centro que permita avanzar en la definición de un nuevo modelo asistencial que es necesario desarrollar para adaptarse al actual contexto sanitario de la Comunidad de Madrid.