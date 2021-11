Madrid espera llegar al 90% de inmunizados a finales de la próxima semana y descarta restricciones en Navidad

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha subrayado este viernes que la previsión del Gobierno regional apunta a un 90% de la población diana (mayores de 12 años) con la pauta completa de vacunación contra el Covid-19 a finales de la semana próxima, unos niveles de inmunización que en principio hacen descartar la adopción de medidas restrictivas para los no vacunados de cara a la Navidad.

En declaraciones a los medios en el Hospital Gregorio Marañón, el máximo responsable de la Sanidad madrileña ha destacado que en la región continúa la situación de "control" a pesar del "pequeño incremento" de casos en los últimos días, con una incidencia acumulada a 14 días en la región este viernes que se sitúa en 68 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que a 7 días la cifra es de 38.

A pesar de este "pequeño incremento", el consejero ha puesto el acento sobre la situación hospitalaria, con 305 ingresados y 70 personas en la UCI, para hablar de situación de "control" y ha incidido además en las buenas cifras de vacunación, con el 91,3% de la población diana con al menos una dosis y un 89,7% con la pauta completa.

"Esperamos llegar al 90% de pauta completa a finales de la semana próxima, que es uno de los objetivos", ha subrayado el consejero, que en cualquier caso ha incidido en la necesidad de permanecer "alerta" e ir evaluando la situación.

"Ahora tenemos que hablar de una situación completamente distinta. La experiencia internacional es completamente distinta a la que existe en la Comunidad de Madrid por los altos índices de vacunación. Excepto Irlanda y Portugal el resto de países está en un porcentaje más bajo de España y eso hace que los contagios no sean la única causa para tomar decisiones sino la respuesta asistencial, con estabilidad durante más de seis semanas", ha explicado.

En esta línea, ha recalcado que en principio la Comunidad de Madrid no ve necesario adoptar medidas restrictivas de cara a la Navidad para las personas no vacunadas, como el pasaporte Covid en espacios cerrados. "Tomar medidas para no vacunados en Navidad con un porcentaje tan alto de vacunados ahora mismo no es la medida", ha subrayado para defender que "no es el momento".

En cualquier caso, sí ha apelado a la "responsabilidad" y la "prudencia" de los ciudadanos porque el virus "sigue ahí". "Insistir en la concienciación y no olvidarnos nunca de la responsabilidad, de la prudencia porque el virus está entre nosotros", ha zanjado.