Madrid dice que la región está en situación de meseta con una leve caida de la incidencia

MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha resaltado este jueves que la región se encuentra en fase de estabilidad con seis jornadas de incidencia acumulada en fase de meseta pese al incremento de nuevos casos notificados en algunos días.

En concreto, la Comunidad registra este jueves una incidencia acumulada a 14 días de 2.479 casos por cada 100.000 habitantes, con un descenso de 49 puntos respecto a la notificada ayer por el Ministerio de Sanidad, mientras que la incidencia acumulada a 7 días será de 1.170 casos, frente a los 1.204,27 del miércoles.

La Comunidad de Madrid notificó este miércoles 22.881 nuevos casos de Covid, 14.022 en las últimas 24 horas, y 32 fallecidos en los hospitales madrileños, sobre el que el consejero ha evitado hablar de "pico de contagios" porque los datos "pueden crecer un día" por condicionantes como las PCR, pruebas de laboratorio, cuyo resultado se comunica con posterioridad. "El dato epidemiológico se hace relacionado a una incidencia acumulada porque así se va marcando la tendencia", ha concretado.

Así, ha resaltado que los nuevos contagios en los últimos días están entre los 10.000, "con ligeras oscilaciones", mientras que la incidencia lleva ya seis días de meseta entre los 2.500 y los 1.100 casos a 14 y 7 días. "Es importante establecer ese dato acumulado sobre todo para establecer predicciones de qué es lo que va a ocurrir", ha indicado.

Preguntado por la forma de contabilizar los positivos y, más en concreto, por si se tienen en cuenta los autotest, el consejero ha explicado que esto no se contempla en la Estrategia y por lo tanto no se hace. "Hemos establecido un tipo de normas para ese tipo de test y otras para los test de antígenos pero a día de hoy, y así se ha tratado en la Comisión de Salud Pública, no se registran los casos de autotest como casos de la pandemia", ha señalado.

En cualquier caso, ha incidido en que el "sistema de contabilizar los casos" de la Comunidad de Madrid "continúa siendo el mismo" que al principio de la pandemia. "La coherencia en todos los meses de pandemia obliga a mantener un sistema de contaje igual en todo momento", ha defendido.