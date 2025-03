Madrid dice que "hay que trabajar más" la Agencia Estatal de Salud Pública y censura la "agresividad" de Mónica García

MADRID 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha subrayado este viernes que, aunque la Agencia Estatal de Salud Pública es "necesaria", hay que "trabajar un poco más" el proyecto para su creación y ha cargado contra "las formas y agresividad" de la ministra de Sanidad, Mónica García, durante su intervención en el Congreso.

"Absolutamente estamos de acuerdo que sea necesaria, pero hay que trabajarla un poco más. Los técnicos todavía necesitaban que se cambiaran algunas cosas y por eso fue el motivo de no aprobarlo", ha indicado la máxima responsable de la Sanidad madrileña tras el rechazo en el Pleno del Congreso de los Diputados de este jueves al proyecto de Ley para crear la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP).

Tras rechazarse el dictamen que se había aprobado en comisión con el único voto en contra de Vox, la Agencia Estatal de Salud Pública deberá volver a empezar con la presentación de un nuevo proyecto de ley el Gobierno o con una proposición de ley de los grupos parlamentarios.

En declaraciones a los medios, la consejera madrileña también ha lamentado la intervención de la ministra de Sanidad durante el Pleno, en el que recordó que la pandemia "pilló con el pie cambiado" y "con los radares apagados", algo que "no puede volver a pasar", para justificar la creación del organismo.

Así, Matute ha censurado el "aderezo de las formas y de la agresividad de una ministra que parece que está haciendo oposición a la Comunidad de Madrid en vez de gobernar para la sanidad de todos los españoles". "Fue un espectáculo muy triste ver a la ministra agresiva presentando la Agencia de Salud Pública", ha añadido, con "un discurso en el que utiliza los mantras de oposición a la Comunidad de Madrid, que la verdad es que dan pena" en lugar de decir "qué cosas buenas" quiere hacer.

ASPECTOS EN LOS QUE SEGUIR TRABAJANDO

En cuanto al 'no' a la creación de esta Agencia, la consejera ha concretado que "había partes dentro de esa ley en la que no se estaba de acuerdo por parte de las comisiones técnicas", entre las que ha citado patentes de fármacos, aspectos de la ley de protección de datos o vulneración de ciertas competencias en las que era necesario seguir trabajando. "Aunque ella dijo que se aprobaron en las comisiones técnicas, no es verdad", ha apostillado.

En este sentido, ha defendido que los técnicos necesitaban seguir trabajando en algunos aspectos, pese a considerar que se trata de un órgano que era necesario.

Según ha defendido, las Comunidades Autónomas tienen un director general de Salud Pública "y entre ellos están coordinados para hacer frente a las amenazas, para decirnos qué recomendaciones hay y trabajan en hablar más de salud que de enfermedad".

"El mensaje también a la población es que la Agencia de Salud Pública existe como un organismo coordinado de todos los directores generales de salud pública de las comunidades autónomas, que son los que desde abajo también ven que amenazas ahí en cada sitio y aparte están coordinados con organismos internacionales, la viruela del mono, y todas las amenazas que ha habido se han orquestado y se han manejado a través de los directores que entre ellos tienen una comisión en la que están coordinados", ha añadido.