Madrid descarta nuevas restricciones y anuncia una campaña de concienciación dirigida a los jóvenes

MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha descartado este martes adoptar nuevas restricciones en la regiones ante el aumento de la incidencia de la Covid-19 entre los jóvenes y ha anunciado que el Gobierno regional pondrá en marcha este mismo miércoles una campaña de concienciación dirigida a los población más joven.

"El planteamiento es no tocar las medidas que hemos planteado sobre las restricciones que tomamos hace ya más de un mes", ha señalado el consejero durante una visita al centro de vacunación en las instalaciones de El Corte Inglés de la calle Arapiles sobre cuestiones como actuar sobre el ocio nocturno.

En este sentido, ha recalcado que la Comunidad de Madrid tiene como objetivo "seguir diagnosticando, seguir concienciando y seguir vacunando", con la ampliación del sistema de autocita para vacunarse a partir de los 16 años desde principios de la próxima semana.

Según ha explicado, se ha detectado que las franjas de edad con más contagios son de 15 a 24 años, "donde el crecimiento de casos es exponencial", la siguiente, de 25 a 35 años, "donde también detectamos ese aumento", mientras que en las comprendidas en la vacunación "los casos prácticamente son testimoniales".

No obstante, la Comunidad de Madrid pondrá en marcha a partir de este miércoles una campaña de concienciación para apelar a la "responsabilidad" de todos los jóvenes.

El consejero también ha relacionado ese incremento de casos con la cepa india que, según ha recalcado, está teniendo ya "un papel protagonista". "No diría un factor de predominio pera va creciendo mucho y eso permite que esa contagiosidad ese produciendo todos esos contagios", ha indicado.

Unos factores, ha indicado, que no se están traduciendo en una mayor presión asistencial. "Es verdad no nos tranquiliza, pero mientras sepamos dónde, cómo se producen estos contagios y a día de hoy no vemos que tenga una correlación sobre las medidas que tomamos, de momento vamos a seguir observando y haciendo esa vigilancia epidemiológica y trabajando en la vacunación", ha recalcado.

INCIDENCIA ACUMULADA ENTRE LOS JÓVENES

Está previsto que el Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas aborden en el Consejo Interterritorial de Salud de este miércoles la posible vacunación de forma generalizada para los menores de 29 años, ante la creciente incidencia de la Covid-19 en este sector.

Según los últimos datos facilitados por el departamento que dirige Carolina Darias, la incidencia acumulada a 14 días entre este sector de la población ha ido en aumento en las últimas semanas, con episodios como el 'megabrote' relacionado con viajes de estudios a Mallorca, que ha afectado a jóvenes de 13 Comunidades Autónomas, entre ellas la Comunidad de Madrid, que ha registrado 964 afectados (737 estudiantes, 201 casos secundarios y 15 terciarios).

Así, en base a los datos de este lunes, la incidencia acumulada a 14 días era de 640,13 casos por cada 100.000 habitantes a nivel de todo el país en la franja de entre los 20 y los 29 años, y de 584,34 para la franja entre los 12 y los 29 años. A nivel nacional, para el cómputo de toda la población, era de 204,16 (el viernes era de 152,82).

En el caso concreto de la Comunidad de Madrid, frente a la media regional de 110,62, con un ligero ascenso en las últimas semanas, la incidencia acumulada a 14 días es de 276,51 para los veinteañeros y de 348,66 para los jóvenes de entre 12 y 19 años.

En la región, donde se acaba de abrir la vacunación para mayores de 30 años por el sistema de autocita, cuentan con al menos una dosis de las vacunas el 11,9% de las personas entre 20 y 29 años, franja que contempla un 10,7% de la población inmunizada. En el caso de las personas comprendidas con edades de entre 12 y 19, un 0,9% ha recibido al menos una dosis, mientras que 0,7% ha recibido la pauta completa.

Este mismo lunes, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, advertía del aumento de los contagios entre la población no vacunada. "Los cambios que estamos viendo son más suaves gracias al proceso de vacunación contra el coronavirus, si bien observamos que el sector de la población no vacunada, excepto los menores de 11 años, es donde se está produciendo un incremento real de la transmisión del coronavirus", ha detallado Simón en una rueda de prensa.

MEDIDAS EN EL OCIO NOCTURNO

Un aumento de la incidencia acumulada en las últimas fechas ha provocado que algunas Comunidades Autónomas hayan decidido volver a imponer limitaciones al ocio nocturno o, incluso, cerrar perimetralmente algunos municipios, como ha sido el caso de Malpartida de Plasencia y Torrejoncillo, en Extremadura.

Entre otras medidas, Cantabria cerró desde el viernes el ocio nocturno en 16 municipios, Navarra ha adelantado a partir del miércoles el horario del cierre de las discotecas y Baleares ha extendido las limitaciones de aforos de bares y restaurantes de Magaluf, en Mallorca, y Sant Antony de Portmany, en Ibiza.

En el caso de la Comunidad de Madrid, el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, señaló este lunes que el ocio nocturno madrileño, abierto desde el pasado 21 de junio, dependerá de la evolución sanitaria en la región, que goza de una menor tensión que en otras comunidades autónoma.

En cuanto a las próximas fiestas en diferentes municipios madrileños, ha señalado que la autoridad sanitaria irá estudiando caso por caso para determinar si hay riesgo epidemiológico y en función de este extremo se tomarán decisiones.

"Ahora estamos en una temporada de ajuste y hay que seguir preservando la salud pública, que será siempre el objetivo pero manteniendo siempre un equilibrio con la actividad económica", ha reseñado el consejero, quien de nuevo a hecho un llamamiento a la responsabilidad individual.