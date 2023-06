Madrid denuncia la utilización del CISNS y advierte que cualquier decisión sobre mascarillas sería "irregular"

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad en funciones de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha cargado este viernes con la utilización que el Ministerio de Sanidad realiza del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) y ha defendido que cualquier decisión que se pueda adoptar en el mismo respecto al uso de las mascarillas sería "irregular".

En declaraciones a los medios antes de asistir al encuentro que reúne al Ministerio y las Comunidades Autónomas, el consejero madrileño ha subrayado el carácter "absolutamente irregular de principio a fin" de esta reunión, con 12 consejeros en funciones tras las elecciones autonómicas del pasado 28 de mayo.

En este sentido, ha afeado al titular de Sanidad, José Miñones, que celebre este cónclave cuando se ha negado a reunirlo para abordar una estrategia nacional de Recursos Humanos ante la falta de médicos en el Sistema Nacional de Salud (SNS).

"Es imposible celebrar un Consejo Interterritorial con 12 consejeros en funciones, muchos de ellos que van a cambiar de signo político, y sobre todo hacerlo con un ministro que le pedimos, hace al entrar como ministro un Consejo Interterritorial monográfico sobre recursos humanos y nos dijo que no se podía hacer porque entramos en un periodo electoral", ha criticado.

Así, ha censurado la "utilización" e "instrumentalización" que el Gobierno de Pedro Sánchez está realizando en su opinión de este órgano "con fines políticos" por parte del Gobierno de Pedro Sánchez "al menos" desde que él es consejero del ramo, hace más de seis años. "Lo que de aquí salga es algo para la utilización que hace permanentemente", ha censurado.

El titular del Ministerio avanzó que en esta reunión se abordaría la retirada del uso obligatorio de las mascarillas en los centros sanitarios, sociosanitarios y farmacias, aunque esta medida no figura en el orden del día del cónclave, que contempla de forma genérica un análisis de la situación del Covid-19.

"No sabemos si el tema de las mascarillas no viene como tema específico en el orden del día, no se ha tratado en la ponencia, no se ha tratado en la Comisión de Salud Pública, no hay criterio técnico para esa retirada, por lo tanto, si eso se aprobase sería otra irregularidad más de las múltiples que hemos padecido durante todo este tiempo en este Consejo Interterritorial, insisto, siempre instrumentalizado con fines políticos", ha defendido el consejero madrileño en funciones.

En este contexto, Ruiz Escudero ha reclamado que el Consejo Interterritorial "tiene que cambiar totalmente su forma de actuar" para centrase en su labor principal "de coordinación, de liderazgo" y hablar de esa estrategia nacional.

PIDE UN CAMBIO DE ESTRATEGIA DEL PLAN COVID

Respecto a la retirada de las mascarillas, ha reiterado que la Comunidad lleva defendiendo desde hace cinco meses la necesidad de cambiar toda la estrategia del Plan Covid-19, apoyando la retirada de mascarillas y centrando la estrategia en evitar utilizar criterios de zonas o de espacios y pensar siempre en los vulnerables y personas con infección activa y a partir de ahí utilizar esos criterios y era volver a la situación de prepandemia.

"Eso es lo que propusimos hace cinco meses. Si hoy se aprobase pues sería una buena noticia, pero insisto que este, que es un criterio absolutamente técnico, que es como debe funcionar este Consejo Interterritorial, no se ha tomado ni en la Ponencia ni en la Comisión de Salud Pública, que se celebró ayer", ha indicado.