Madrid defiende un modelo de concesiones hospitalarias "eficaz" y gestionado con "seguridad jurídica y transparencia"

PSOE y Más Madrid recriminan al Gobierno regional las inversiones en Quirón, frente a la Sanidad pública

MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha defendido este jueves el modelo de colaboración público-privada en los hospitales de la red del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) y ha recalcado la "seguridad jurídica y transparencia" con la que se hace, con cada euros "justificado", al tiempo que ha negado que se esté incrementando el presupuesto destinado a ellos, a costa de recortar en el caso de los públicos.

Así lo ha indicado en una comparecencia en el Pleno de la Asamblea de Madrid a petición del Grupo Parlamentario Socialista, en la que el diputado Carlos Moreno Vinués ha reclamado explicaciones sobre la financiación de los hospitales concertados con "la mayor transparencia y precisión posible", especialmente los del grupo Quirón, y ha recriminado el afán privatizador de la Comunidad, recortando la financiación para los hospitales públicos.

"Solo en un Consejo de Gobierno, el del 26 de diciembre, han liquidado 180 millones de euros extra con la gestión privada. La única referencia concreta que añaden es que son fondos de compensación por la actividad desempeñada durante la pandemia", le ha recordado el diputado socialista.

"Donde ustedes ven colaboración público-privada, nosotros vemos complicidades inaceptables con los intereses privados. De la misma forma que donde nosotros vemos un defraudador fiscal, ustedes ven un ciudadano ejemplar. No me extraña que esté invertida nuestra escala de valores", ha recalcado Moreno Vinués.

MODELO DE EXCELENCIA

En su intervención, la máxima responsable de la Sanidad madrileña ha recalcado que el modelo de colaboración público-privada "es un modelo eficiente y, además, fiscalizado y garantista", donde cada euros está "justificado", y que es "necesario para mantener la excelente sanidad" en la Comunidad de Madrid. "No derivamos enfermos y, desde luego, no somos absolutamente nada opacos. Lo que sí es que nosotros pensamos en la equidad. Y a cualquiera de esos hospitales puede ir cualquier madrileño y no tiene que ir con la tarjeta de crédito", ha defendido.

En este sentido, ha recordado que el modelo de libre elección que funciona en la Comunidad de Madrid permite que "todos los madrileños puedan acceder a cualquier asistencia en cualquiera de estos hospitales". "En estos hospitales concesionados de colaboración público-privada de titularidad pública se atienden 780.000 urgencias al año, 115.000 intervenciones quirúrgicas, 7.000 partos", ha ejemplificado.

Matute también ha negado que se esté incrementando la financiación en los hospitales concertados a costa de reducirla en la pública, con un incremento del 36% en la partida de Sanidad para este 2025. Al hilo, ha apostillado, "para los hospitales públicos de gestión directa se destina un 88% del presupuesto y, para los concesionados, un 12%"

"A los hospitales de titularidad pública de gestión directa les damos en los presupuestos 6.102 millones, un 14% más que el año anterior, que les dimos 5.900 millones; mientras, a los hospitales de titularidad pública de gestión indirecta o concesionados les damos 861 millones, lo mismo que el año anterior", ha indicado previamente en respuesta a una pregunta del diputado Daniel Rubio Caballero.

En su intervención, además, la consejera madrileña ha recalcado además que se trata de un modelo que también funciona "de forma satisfactoria" en otras Comunidades Autónomas. "En la Comunidad de Madrid tenemos menor tanto por ciento de colaboración público-privada que en otras regiones como Cataluña, por ejemplo, que duplican la colaboración", ha indicado.

Así, ha defendido, en la Comunidad hay 35 hospitales y de esos 6 son concesionados, frente a los ocho de gestión directa de los 56 que hay en Cataluña (el 23%), y que además triplican el número de camas concesionadas en esas comunidades autónomas.

"No les interesa criticar otros gobiernos, sobre todo donde están gobernando gente de su partido, y desde luego con poco éxito. Y además que está por ahí un socio suyo, Junts, que no les permite criticarlos", ha enfatizado.

CRÍTICAS DE PSOE Y MÁS MADRID A LA PRIVATIZACIÓN

En su turno, el diputado Carlos Moreno Vinués ha recriminado a la consejera el "colapso" registrado en los hospitales en las últimas semanas "con unos datos de incidencia de gripe muy inferiores a los de años pasados" para subrayar que ha estado motivado "no solo al repunte de infecciones respiratorias, sino a una flagrante falta de medios que ya no pueden esconder" desde el Gobierno madrileño.

"Sus recortes cuestan vidas y generan mucho sufrimiento en los madrileños, cuya única Sanidad es la pública. Pero claro, qué ingenuo, no son estos los madrileños para los que ustedes gobiernan. La señora Ayuso sigue obsesionada con rebajas fiscales para ultraricos", ha indicado el portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Socialista.

Desde Más Madrid, la portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario, Marta Carmona, ha puesto el acento en que "el problema es que para alimentar al parásito de la sanidad madrileña, que es el Grupo Quirón", la Comunidad de Madrid se ha convertido en la región "con el presupuesto sanitario per cápita más bajo de toda España", porque, ha dicho, "el resto de la sanidad, la pública de verdad, tiene que estar ahogada para que los pacientes se quieran ir a Quirón".

"Un tipo que es igual de peligroso para la seguridad vial que para la libertad de prensa, guarda en su móvil a un contacto como Alberto Quirón, y la consecuencia directa es que nuestras hijas no tienen pediatra. Este es el resumen más conciso de la colaboración público-privada en la sanidad en Madrid", ha subrayado.

Finalmente, Vox ha centrado su intervención en un modelo de Muface para los funcionarios mutualistas que "se halla ahora mismo en peligro de muerte". "La sanidad privada no es un competidor de la sanidad pública, es su aliado, su complemento imprescindible para garantizar una asistencia de calidad a todos los españoles", ha defendido, para añadir que "sin la sanidad privada, el sistema público no resistiría", ha alegado.