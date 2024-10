Madrid afea a Sanidad que no facilite documentos sobre sus proyectos normativos en CISNS: "Salimos con las manos vacías"

La ministra de Sanidad, Mónica García (c), posa junto a los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas, durante el pleno del Consejo Internacional del Sistema Nacional de Salud (CISNS)

La ministra de Sanidad, Mónica García (c), posa junto a los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas, durante el pleno del Consejo Internacional del Sistema Nacional de Salud (CISNS) - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha censurado este viernes, a la salida de la reunión del Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS), que el Ministerio de Sanidad no haya facilitado a las Comunidades Autónomas los documentos sobre los proyectos normativos que pretende llevar a cabo ni haya proporcionado información sobre cómo va a afectar el concierto de Muface al sistema sanitario de las comunidades autónomas.

En declaraciones a los medios tras la reunión del CISNS, la máxima responsable de la Sanidad madrileña ha explicado que ha sido un cónclave "muy administrativo" en el que el departamento que dirige Mónica García no ha facilitado a los consejeros los documentos y, por tanto, los responsables regionales no han podido "estudiar ninguna de las cosas que han presentado".

"De todos los proyectos normativos que nos han informado no tenemos ninguno de los borradores de los documentos y no sabemos qué alegaciones o no han cogido", ha indicado Matute sobre un encuentro en el que, entre otras cuestiones, se ha puesto sobre la mesa el anteproyecto de Ley de prevención del consumo de alcohol y de sus efectos en las personas menores de edad; el proyecto de RD que regula el procedimiento de financiación selectiva de los productos sanitarios con cargo a la prestación farmacéutica del SNS, o el proyecto de RD por el que se regula la evaluación de tecnologías sanitarias.

"No nos llevamos de aquí ningún documento para estudiar ni respecto a la Ley del Alcohol, ni respecto al cannabis, ni respecto al tabaco, ni respecto a ninguno de los proyectos normativos, ni siquiera a ese registro de infecciones respiratorias del que han hablado, que no existe, ni existe un proyecto, ni existe un procedimiento para coordinar a las Comunidades Autónomas, con lo cual salimos con las manos vacías realmente", ha insistido.

MUFACE

En cuanto a la subida para el concierto de Muface anunciada por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, Matute también ha criticado que no se haya aportado información a los consejeros sobre cómo va a afectar al sistema sanitario, "una preocupación" para todos los consejeros.

Según ha explicado Matute, la titular de Sanidad les ha explicado, "¡oh, sorpresa!", que la negociación está en manos del Ministro de Función Pública y que, "como es una negociación discreta", ella "no sabe nada". "Creemos que el Ministerio de Sanidad debe de implicarse directamente porque son 1,5 millones de personas que engrosarían la lista del Sistema Nacional Público", ha alegado.

En este sentido, ha advertido que esto "podría hacer que se aumentaran listas de espera si no hay un plan de contingencia real" y "una financiación con una memoria económica". "Salimos sin poder ver una gestión eficaz de los problemas reales de nuestro Sistema Nacional de Salud y de las Comunidades Autónomas", ha apostillado.

En cuanto a las listas de espera y el grupo de trabajo que está previsto poner en marcha, desde la Comunidad de Madrid se ha recordado a la ministra que debería leerse el Real Decreto "porque sí que especifica tiempos, cómo se miden las cosas, qué cirugías hay, las prioridades, que es lo que estamos haciendo todas las comunidades autónomas y se lo pasamos al Ministerio, que es el que avala esos datos", ha alegado.

En este sentido, ha resaltado que ha sido "otra decepción" porque no se está trabajando "en cosas que inciden directamente en un mejor servicio a nuestra población".

OTROS TEMAS

Según ha resaltado, desde el Ejecutivo madrileño se ha insistido en la necesidad de facilitar los fármacos antes a la población. "Nos hemos puesto a disposición del Ministerio para hacerlo, para desburocratizar y desde luego fijar esos precios lo antes posible con técnicos de todas las administraciones", ha explicado.

Igualmente, han vuelto a reclamar el Plan de Recursos Humanos para el Sistema Nacional de Salud y de Atención Primaria, así como la necesidad de homologar los títulos de médicos y enfermeras extracomunitarios. "No hay nada sobre la mesa y nos parece desde luego una necesidad y hemos vuelto a poner en evidencia la necesidad de la homologación de nuestros compañeros extracomunitarios, médicos y enfermeras", ha indicado.

"Nos constan 20.000 médicos al menos, aunque realmente son más, porque no nos dan datos reales, y más de 3.000 enfermeras que se puedan homologar para que formen parte de nuestro Sistema Nacional de Salud", ha recalcado en declaraciones previas al cónclave.