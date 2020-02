La madre de un niño con TEA lanza una campaña de recaudación de fondos para un tratamiento especializado en California

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La madre de un Liam, un niño de 4 años con trastorno del espectro autista (TEA), ha lanzado una campaña de recaudación de fondos en GoFundMe para financiar un tratamiento "intensivo" en un centro especializado en dicho trastorno ubicado en Florida (California) en Estados Unidos.

"Tiene casi 5 años, no habla, no puede participar en el 98% de sus actividades escolares, no come normalmente ya que su trastorno sensorial afecta sus hábitos alimenticios, no juega objetivamente con ningún juguete o persona", ha explicado la madre.

Con este crowdfunding, el objetivo es conseguir 24.000 euros para que el menor pueda continuar con la terapia ya empezada en este centro, en donde el primer tratamiento ya registró beneficios.

"Después de ir al centro de terapia familiar, comenzó a cambiar positivamente, recibió un primer tratamiento con resultados definitivamente efectivos: Liam comenzó a dormir más de 5 horas, tuvo el hábito de sentarse mientras comía sin estar atado a una silla de comer o cochecito, ahora puede establecer contacto visual e incluso comenzar a jugar con otra persona", ha destacado la madre.

No obstante, asegura que el niño "aún enfrenta muchos desafíos", y por ello esperan recaudar los fondos suficientes para llevarlo al próximo tratamiento intensivo.