Luciana Nechifor, presidenta del CEEM, critica la situación sanitaria: "Precariedad para estudiar y para trabajar"

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La recién elegida presidenta del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, Luciana Nechifor, ha lamentado que, tanto en las aulas como en el mundo laboral, en el ámbito sanitario se haya impuesto la "precariedad", según ha manifestado en una entrevista concedida a Médicos y Pacientes.

Así lo ha puesto de manifiesto cuando se le ha preguntado por la poca elección de los profesionales por la Medicina de Familia y es que, en su parecer, los sanitarios "rotan pocas veces y de manera muy pasiva", lo que conlleva a una calidad de vida baja, unido a "salarios rebajadísimos, horarios eternos y calidad asistencial sobrecargada", lo que desemboca en "mal para el médico, mal para el paciente".

Para Nechifor, los médicos dimiten porque no se han formado para tener una situación precaria sino "para ayudar". "Los médicos están dimitiendo por la precariedad de los salarios y su situación laboral, el hospital no contrata a nadie. Los pacientes están hacinados en los boxes de consulta urgente, en triage y en los pasillos. Pacientes oncológicos con dolores insoportables sin ser atendidos por nadie. No me he formado para esto. Me he formado para ayudar. Esto no es ayudar", ha explicado.

En cuanto a la situación actual de los estudiantes de medicina en España, la presidenta lamenta que la docencia "no ha visto un cambio sustancial a nivel general" en su cambio de licenciatura a grado. "Se nos siguen dando los mismos contenidos año tras año, montañas de apuntes sin ningún otro fin que el de la memorización y aprendizaje por asentimiento puro y duro, sin cuestión y juicio por parte del alumno. Contenidos puramente clínicos que dejan de lado el plano psicológico y social de las pacientes y, por lo tanto, dificultan el abordaje global de las mismas", ha asegurado.

Por ello, ha expuesto que desde el CEEM van a trabajar en mejorar y cambios de los planes docentes para conseguir una formación médica "de más calidad, más actualizada, humanista, práctica, personalizada y generalista", que a su vez, sea menos "anticuada, paternalista, teórica, impersonal y superespecializada". La segunda línea de trabajo que tiene la organización es contar con condiciones de estudio y universitarias que favorezcan la salud mental y, por último, cambios sociales y políticos para asegurar un sistema equitativo, igualitario, ético y público-universal.

Asimismo, ha ensalzado la formación continuada pero ha matizado que a nivel educativo se enfoca "de manera errónea y muy desigual entre las distintas facultades".

En relación con el Programa de Atención Integral al Médico Enfermo (PAIME), Nechifor ha sostenido que su finalidad es ayudar al médico enfermo, asegurar que recibiesen asistencia especializada, favorecer su rehabilitación profesional garantizar la salud de la población general.

Según un estudio de la Fundación Galatea, al que ha menciona la presidenta, el 16,2 por ciento de los médicos y el 21,1 por ciento % de las médicas presentaban sufrimiento psicológico, frente al 9

,1 y 16,6 por ciento de la población general ocupada. Estudios similares en residentes muestran que el riesgo de sufrir un trastorno psicopatológico aumenta a lo largo de la residencia, pasando de un quince por cierto en el inicio del primer año, al 29 por ciento al final de este, y al 38 por ciento

En el caso de suicidio, es la única causa de mortalidad más alta en profesionales de la salud que en el resto de la población. Asimismo, los médicos tienen un 40 por ciento más de riesgo de morir por suicidio que la población general, mientras que en las médicas el riesgo es más del doble que en la población.

MIR

Por otro lado, en el caso del MIR y de una posible modificación, Luciana Nechifor ha defendido un MIR con contenidos regulados, una duración óptima de 4 horas, 175 preguntas y 10 de reserva. Por ello, han solicitado al ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad y al ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la publicación de un temario para la prueba de acceso al sistema MIR, similar al incluido en los programas de distintas oposiciones estatales.

Respecto al temario, Luciana Nechifor ha señalado que debería estar basado n manuales de referencia suministrados por las autoridades competentes del ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social respaldados por las sociedades científicas de cada especialidad. Además, reclaman que se adjunten las referencias de las respuestas del cuestionario para evitar la anulación de preguntas.

Sobre los últimos cambios en la elección de plazas MIR, la presidenta afirma que la evidencia ha demostrado que, tanto los estudiantes como los egresados, se oponen al sistema de adjudicación de plazas y se considera una gran pérdida en lo que a calidad, transparencia y relevancia del proceso se refiere

PARIDAD EN EL SECTOR

Por último, Nechifor ha rechazado que se esté consiguiendo una igualdad efectiva entre mujeres y hombres en todos los campos de la medicina, puesto que, según datos del INE de 2017, las mujeres representan un 50,4 por ciento de los profesionales de la medicina frente a un 49,6 por ciento de los hombres; tan solo el 20 por ciento de las mujeres ocupan actualmente puestos de dirección.

"A pesar de que las mujeres se gradúan en mayor número año tras año, sigue habiendo diferencias entre los ingresos y las oportunidades que tienen de obtener puestos de liderazgo. La medicina no deja de ser otro ámbito más en el que la desigualdad entre hombres y mujeres es una constante real. Analizar las causas por las que esto sucede es un trabajo necesario y extenso que debemos realizar", ha subrayado.