C-LM no puede tomar "en este momento" la decisión de cerrar los colegios porque no lo indican los expertos

TOLEDO, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Cultura y Deporte, Rosa Ana Rodríguez, ha afirmado este jueves que el Gobierno de Castilla-La Mancha no puede tomar la decisión "en este momento" de cerrar los centros educativos en la región porque, según ha explicado, el número de casos no lo aconseja y las autoridades sanitarias no lo han indicado.

Así lo ha dejado claro la consejera durante su intervención en el pleno de las Cortes, donde se debate sobre las repercusiones que, para Castilla-La Mancha, tiene la aprobación del nuevo Proyecto de Ley Orgánica de Educación, a petición del Grupo Popular.

Ante la insistencia de los grupos de la oposición, que han centrado gran parte de su intervención en este punto a pedir explicaciones a la consejera sobre las medidas que está tomando la Consejería de Educación para evitar el contagio del coronavirus, la consejera se ha visto obligada a dar cuenta de lo hecho hasta ahora, saliéndose de la temática del punto del orden del día.

PAGE NO LO DESCARTA "A MEDIO O LARGO PLAZO"

De forma paralela a la celebración del pleno, el presidente regional, Emiliano García-Page, indicaba en rueda de prensa que Castilla-La Mancha no descarta la supresión de la actividad escolar aunque no lo descarta "a medio o largo plazo", algo que se hará "siempre" con el aval de las autoridades sanitarias.

Así lo ha puesto de manifiesto en la rueda de prensa que ha ofrecido tras la reunión de casi tres horas del Comité regional de Respuesta y Preparación frente al Coronavirus, y en la que ha estado acompañado por el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, la portavoz de la Junta, Blanca Fernández, la presidenta regional de la FEMP, Tita García Élez, y el director general de Salud Pública, Juan Camacho.

En este sentido, ha pedido una posición "de prudencia y responsabilidad". "Me importa más que en los colegios se lave las manos tres o cuatro veces al día a los alumnos a que se les deje sueltos en las calles, los parques o los centros comerciales", ha manifestado el jefe del Ejecutivo castellano-manchego.

"NO TOMAMOS NINGUNA DECISIÓN SIN AUTORIZACIÓN"

En el transcurso del pleno, la titular de Educación aseguraba que no le importa aclarar algunas de las dudas surgidas y que la sesión pueda servir para que los ciudadanos puedan tener más información al respecto, al tiempo que ha defendido que su departamento está coordinando "sistemática y profundamente" con la Consejería de Sanidad. "No tomamos ninguna decisión sin contar con la autorización del consejero" del ramo, Jesús Fernández Sanz.

Así, ha indicado que la Consejería ha enviado una ciruclar masiva a los centros indicándoles las páginas web donde pueden recabar información sobre el coronavirus y advirtiéndoles que las medidas a tomar estarían condicionadas a la evolución del propio brote.

También se ha dado indicaciones a los centros sobre excursiones o actividades extraescolares, se les ha informado sobre en qué consiste la enfermedad, de las medidas de prevención, qué hacer en caso de sospecha y qué hacer si se confirma un positivo dentro de un centro.

Dicho todo esto, la consejera ha trasladado un mensaje de "tranquilidad" y ha agradecido a los grupos la preocupación al respecto.

CIUDADANOS PIDE ESTAR PRECAVIDOS

De su lado, la portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos Carmen Picazo ante el "desconcierto" producido hoy, ha pedido utilizar estas Cortes como altavoz para informar a la gente sobre las medidas que se están estudiando en el ámbito educativo.

De este modo, ha preguntado a la consejera qué medidas tiene previstas acometer su departamento ya que "parece que los casos en la región van a aumentar". "Hay que ser precavidos", ha pedido.

Ha preguntado a la consejera que aclare si la Consejería ha previsto suspender temporalmente las clases en los colegios, al menos en las provincias cercanas a la Comunidad de Madrid, en referencia a Toledo y Guadalajara. "Debemos tomar precauciones", ha recalcado.

Picazo cree que los colegios, a través de sus plataformas digitales, deben estar preparados para poder continuar con las clases en el caso de que se cierren los colegios y se ha mostrado preocupada por aquellos estudiantes de Bachillerato que se están preparando la Selectividad.

PP PIDE LA DIMISIÓN DE PAGE

La diputada del PP Ana Guarinos ha cargado contra el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, por sus declaraciones en la rueda de prensa tras la reunión del Comité Ejecutivo de Respuesta y Preparación Frente al Coronavirus.

"Page no puede salir en rueda de prensa diciendo que el contagio se puede producir en una escuela en el recreo como en un parque infantil", ha criticado Guarinos.

Además, ha afeado al presidente por decir, según ella, que el PP ha pedido un aplazamiento del pleno porque quiere "15 días de vacaciones". "Habría que preguntarle dónde está en los plenos y cuántos días de vacaciones se toma el Gobierno, me paree de una irresponsabilidad total", ha sentenciado.

"¿Está diciendo que cuando un ayuntamiento, muchos del PSOE, toman medidas" contra el coronavirus o cuando el rector de la UCLM suspende la actividad docente en la universidad "es que quieren 15 días de vacaciones?", ha dicho Guarinos, quien cree que García-Page debería presentar su dimisión ya por "irresponsable" y "decir todas esas tonterías en rueda de prensa".

PSOE PIDE RESPONSABILIDAD Y LEALTAD

De su lado, la diputada del PSOE Diana López ha pedido "responsabilidad y lealtad institucional" a la oposición y que dejen de alarmar a los castellanomanchegos.

Ha hecho hincapié en que las autoridades sanitarias están trabajando para saber qué medidas tomar en cada minuto y ha apuntado que en Castilla-La Mancha la extensión del coronavirus no está siendo como en otras regiones. "Algo estaremos haciendo bien", ha apuntado.

A la diputada del PP Ana Guarinos le ha dicho que García-Page, al igual que el resto de parlamentarios, puede de forma "respetuosa" expresar sus ideas, y ha lamentado que los diputados de PP y Cs no se ciñan al tema del debate propuesto.