C-LM aboga por dar una respuesta bioética única desde la profesión médica ante la pandemia

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad de Castilla la Mancha, Jesús Fernández Sanz, ha abogado, durante la celebración del VII Congreso de Deontología, por dar una respuesta bioética única desde la profesión médica ante la pandemia del coronavirus.

"Es necesario poner sobre la mesa la preocupación que existe por los desafíos a los que se enfrenta ahora la profesión médica. La profesión médica se enfrenta siempre a grandes dificultades, una situación siempre compleja que ahora se ha puesto de manifiesto de manera abrupta por la pandemia. Los temas que se van a abordar en este congreso estaban en la hoja de ruta, pero estos últimos quince meses han precipitado un debate que es oportuno y valiente", ha dicho.

Asimismo, ha avisado de que "no hay que poner en duda la confianza" en la profesión. "Tenemos que conseguir una respuesta común en el ámbito bioético, este es uno de los retos que tenemos en Castilla-La Mancha. Hemos visto que la pandemia ha provocado respuestas muy diferentes ante la misma realidad, por ello hay que aunar esfuerzos y tener unos criterios comunes guiados por las buenas prácticas. Nuestra unión no debe de alimentar titulares y no generar desprestigios", ha apostillado.

Dicho esto, ha expresado su agradecimiento a la profesión a lo largo de estos meses por su compromiso y su ética. "Sin esta profesión nada hubiera sido igual, pertenezco a una de las profesiones más bonitas del mundo y eso nos tiene que empujar a ser mejores, más fuertes, pero también críticos y con más unión", ha enfatizado.

Por su parte, el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), Tomás Cobo, ha puesto el acento en la educación, subrayando la necesidad de que la profesión médica mejore el comportamiento que tenemos entre nosotros los médicos en la realidad asistencial.

"No debemos de criticarnos entre niveles asistenciales, servicios dentro de un hospital, etc. Porque con eso sólo trasladamos incertidumbre y desasosiego a los ciudadanos. Aquí tenemos un gran margen de mejora, en nuestras conductas", ha detallado, tras recordar que la organización está inmersa en plena la actualización del código deontológico ante la nueva realidad marcada por la telemedicina, la 'e-consulta' o las redes sociales.

Asimismo, la presidenta del COM Toledo, Natividad Laín, ha agradecido al comité científico su implicación y trabajo para este congreso que tenía que haberse celebrado en mayo de 2020. "Desde entonces los médicos y sanitarios hemos trabajado con una incertidumbre desconocida para nosotros hasta ahora, hemos improvisado y nos hemos reinventado en un campo como la Telemedicina que en muchas ocasiones no ha sido debidamente entendida", ha expresado.

Finalmente, ha incidido en que es "absolutamente necesario" celebrar este Congreso, tener puntos de encuentro y de consenso. "Nos lo debemos y es lo que esperan de nosotros tanto los compañeros como los pacientes y la sociedad, por eso damos bienvenida a 'DeonToledo'", ha dicho.

Además, la concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Toledo y enfermera de profesión, Ana Belén Abellán García, ha expresado en nombre de la corporación toledana el agradecimiento a los médicos y médicas por su labor no sólo por estar en la línea de batalla enfrentándose a un gran desconocido salvando vidas, sino por apoyar a los pacientes lejos de sus familias. "Habéis ofrecido una lección de humanidad y empatía, unos valores que van a estar presentes en este Congreso y que son una pieza clave y esencial en el bienestar de los ciudadanos", ha zanjado.