Llamamiento de más de 100 líderes mundiales para que los Gobiernos aprueben el Acuerdo para prevenir futuras pandemias

MADRID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más de 100 líderes mundiales entre los que se encuentran 23 expresidentes nacionales, 22 ex primeros ministros, un ex secretario general de las Naciones Unidas y tres premios Nobel han hecho un llamamiento para presionar a los negociadores internacionales para que lleguen a un consenso urgente sobre el acuerdo relativo a las pandemias, en el marco de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, con el fin de reforzar la preparación y la respuesta colectivas del mundo ante futuras pandemias.

"Un acuerdo sobre pandemias es fundamental para salvaguardar nuestro futuro colectivo. Solo un pacto mundial sólido sobre pandemias puede proteger a las generaciones futuras de una repetición de la crisis del Covid-19, que provocó millones de muertes y causó una devastación social y económica generalizada, debido sobre todo a la insuficiente colaboración internacional", escriben los líderes en su carta conjunta.

En diciembre de 2021 se iniciaron negociaciones intergubernamentales entre 194 de las 196 naciones del mundo para alcanzar un acuerdo internacional sobre la no proliferación de pandemias en el futuro. Las naciones se fijaron el plazo de mayo de 2024 para llegar a un acuerdo sobre lo que sería el primer Acuerdo Pandémico de la historia.

Ahora, la novena ronda de negociaciones del Acuerdo sobre Pandemias está en marcha esta semana y la próxima. Los firmantes de esta carta abierta esperan que su influencia combinada anime a las 194 naciones a mantener el valor de su convicción de los años Covid y a hacer realidad su propia ambición colectiva de un protocolo internacional sobre pandemias en el plazo previsto de mayo.

Así, instan a los negociadores a "redoblar sus esfuerzos" para cumplir el plazo inminente y no dejar que sus esfuerzos se desvíen por culpa de campañas malintencionadas de desinformación contra la OMS, la organización internacional encargada de aplicar el nuevo acuerdo sanitario.

Los firmantes arremeten contra quienes creen erróneamente que la soberanía nacional puede verse socavada por este importante paso adelante internacional en favor de la salud pública. "No hay tiempo que perder", afirman, y piden a los líderes de las 194 naciones que participan en las negociaciones actuales que "redoblen sus esfuerzos para completar el acuerdo antes de la fecha límite de mayo".

La carta, publicada en la web de 'The Office of Gordon and Sarah Brown', afirma que "los países están haciendo esto no por algún dictado de la OMS -al igual que las negociaciones, la participación en cualquier instrumento sería totalmente voluntaria-, sino porque necesitan lo que el acuerdo puede y debe ofrecer".

De hecho, apuntan que un acuerdo sobre pandemias aportaría beneficios enormes y universalmente compartidos, como una mayor capacidad para detectar patógenos nuevos y peligrosos, el acceso a la información sobre patógenos detectados en otras partes del mundo y el suministro oportuno y equitativo de pruebas, tratamientos, vacunas y otras herramientas para salvar vidas.

"A medida que los países entran en lo que deberían ser las fases finales de las negociaciones, los gobiernos deben trabajar para refutar y desacreditar las falsas afirmaciones sobre el acuerdo. Al mismo tiempo, los negociadores deben asegurarse de que el acuerdo cumple su promesa de prevenir y mitigar los riesgos relacionados con la pandemia. Como demostró la pandemia de COVID-19, también es esencial la colaboración entre los sectores público y privado centrada en el avance del bien público", apuntan.

En este sentido, los líderes aseguran que "surgirá una nueva amenaza pandémica" y que, por lo tanto, "no hay excusa para no estar preparados" y "es imperativo" construir un enfoque "eficaz, multisectorial y multilateral para la prevención, preparación y respuesta ante una pandemia".