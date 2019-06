El 'limbo' de los ortodoncistas: décadas siendo 'especialistas'... sin ser especialistas

Actualizado 14/06/2019 13:17:41 CET

MADRID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Ortodoncistas (AESOR) ha reclamado la creación "de una vez por todas" de la especialidad de Ortodoncia en España, algo que llevan reclamando "desde hace más de 25 años". "Los pacientes pueden ser tratadados por un ortodoncista postgraduado como Dios manda o por un dentista general que hace unos simples cursos", ha lamentado su presidenta, Leonor Muelas, en una entrevista con Europa Press.

Durante más de 40 años, desde 1944 y hasta 1987, los dentistas en España estudiaban la carrera de Medicina (de seis años) y un MIR en Estomatología de dos años. En total, eran nueve años de formación médica. Esta situación era prácticamente única en el mundo, y contrastaba con la de países como Francia o Italia, donde los dentistas podían ejercer legalmente con solo 3 años de estudios universitarios.

Con el ingreso de España en la Unión Europea (UE), la situación de los dentistas españoles se homologa con la de sus colegas del resto de Estados miembros y se crea la carrera de Odontología de cinco años en 1986, que va implantándose poco a poco al tiempo que se extingue la especialidad en Estomatología. Sin embargo, en esa época no se regló oficialmente la formación de los dentistas que realizaban ortodoncia, y la situación sigue así en 2019.

Para ser reconocido como especialista en Europa, la UE exige un postgrado de tres años de duración y que tenga dedicación a tiempo completo. En España, según Muelas, hay "muchos y de bastante prestigio" pero, sin embargo, no se les reconoce oficialmente como especialistas en Ortodoncia, sino como postgraduados. Así, no todos los dentistas que practican ortodoncias en España están formados como tal según los requisitos europeos, sino que algunos recurren a cursos "de semanas o días".

"Esto tiene implicaciones para el paciente. La ortodoncia no es una cosa fácil. No es bueno para la profesión ni tampoco para el paciente, porque obviamente no te va a tratar igual un señor que no tiene la formación suficiente como un ortodoncista que dedica tanto tiempo a su formación. Hay un agravio comparativo", denuncia la presidenta de AESOR, que participará la semana que viene en la reunión anual de la Federación Europea de Asociaciones de Especialistas en Ortodoncia (EFOSA, por sus siglas en inglés).

Sin embargo, AESOR lo hará como miembro provisional, pues en España los 487 miembros activos que la forman no son especialistas. Solo hay tres países en Europa en los que los profesionales que realizan este tipo de postgrado homologado a nivel europeo no son especialistas: España, Luxemburgo y Austria, aunque el país con capital en Viena ya está legislando al respecto y los trámites "ya van encaminados", según la presidenta de AESOR.

Mientras tanto, Muelas denuncia la situación en España: "Aquí no tenemos ni viso de que se vaya a legislar, y mucho menos con los líos de Gobierno que tenemos. Sé que EFOSA ha escrito una carta al Ministerio instándole a crear la especialidad de Ortodoncia. Ha habido diálogo y negociaciones, pero con los cambios de cargos esto se va olvidando y hay que empezar otra vez. Llevamos desde hace casi 25 años pidiendo a los diferentes Gobiernos que se legisle de una vez no solo la especialidad de Ortodoncia, sino también la de Cirugía Oral, por ejemplo".

Mientras tanto, la presidenta de AESOR se queja de que los profesionales ortodoncistas españoles "están en desventaja en relación a los europeos". "No podemos ir a Europa diciendo que somos especialistas. Ellos sí pueden venir aquí y serlo porque ya lo son en su país", concluye.