Lideres mundiales instan a acelerar y garantizar el acceso mundial a los medicamentos de acción prolongada frente al VIH

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Líderes mundiales han instado este martes en la 55ª Junta Coordinadora del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (ONUSIDA), celebrada en Nairobi (Kenia), a acelerar y garantizar el acceso a los nuevos medicamentos de acción prolongada frente al virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) a cualquier persona que los necesite, en cualquier país, con el objetivo de frenar la pandemia de sida.

ONUSIDA ha explicado en un comunicado que los avances científicos han permitido obtener nuevos tipos de inyecciones contra el VIH que tienen efectos prolongados, por lo que su frecuencia de administración sería menor y no diaria como lo es en la actualidad, y una gran eficacia. Así, uno de estos medicamentos permite a las personas que están en riesgo de infección y las que viven con el virus que solo deban inyectárselo dos veces al año.

"Podemos marcar el comienzo de una nueva era si conectamos la innovación tecnológica con el acceso para todos. Actuemos juntos con valentía, reduzcamos la curva de nuevas infecciones y aceleremos drásticamente la respuesta al VIH", ha aseverado la directora ejecutiva de ONUSIDA, Winnie Byanyima, en la sesión 'Liderazgo en la respuesta al sida' de la junta directiva de ONUSIDA.

Byanyima ha urgido a las empresas que producen estos medicamentos a ampliar sus licencias de genéricos, así como a los gobiernos a hacer uso de todas sus flexibilidades jurídicas para obtener acceso a medicamentos asequibles para que los países del Sur no tengan que esperar años, como ha sucedido tradicionalmente, a que la innovación llegue a sus poblaciones.

La secretaria de Salud de Brasil, Ethel Maciel, ha subrayado la "gran oportunidad" que supone al posibilidad de contar con estos medicamentos de acción prolongada, pero ha puntualizado que debe superarse un "enorme desafío" como es su alto coste. "Brasil está comprometido a trabajar unido en la lucha para garantizar que esta nueva tecnología esté disponible para todas las personas en todo el mundo que están en riesgo de contraer y viven con el VIH", ha añadido.

Por su parte, el secretario de Estado de Sanidad de España, Javier Padilla, ha resaltado la "situación excepcional" que propician estos fármacos, que "pueden cambiar el panorama de la respuesta al VIH", siempre que lleguen a la población, según ha matizado. Por ello, ha llamado a actuar desde "una perspectiva universal" que incluya a todos los países.

"Debemos recordar la lucha de los años 2000 por el acceso universal. No podemos repetir los mismos errores y retrasos de antes. Debemos asegurarnos de que ningún país se vea presionado si decide utilizar las salvaguardias del acuerdo sobre los ADPIC (Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio)", ha comentado.

PRODUCCIÓN DE GENÉRICOS

Por otra parte, la directora para África de EVA Pharma, Sylvia Vito, una empresa egipcia autorizada para producir una versión genérica de lenacapavir (medicamento utilizado para tratar el VIH/Sida con administración semestral), ha mostrado el compromiso de la compañía y ha subrayado su intención de "avanzar rápidamente" en el desarrollo, la producción y el registro del producto, además de conseguir que este sea "accesible y asequible" para toda la población.

La importancia de la producción de genéricos ha sido central en las intervenciones de los ponentes. A este respecto, varios intervinientes han hecho énfasis en la situación en la que se encuentra América Latina, excluida de las licencias voluntarias de las empresas para las versiones genéricas a pesar de que varios países participan en ensayos clínicos.

Sobre este asunto, han destacado la importancia de utilizar las flexibilidades del Acuerdo sobre los ADPIC para permitir el acceso en virtud de las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), lo que puede permitir a los gobiernos suministrar a sus ciudadanos versiones genéricas de tratamientos patentados, ya sea mediante la producción nacional o mediante importaciones.

Sobre el precio del lenacapavir, producido por Gilead Sciences, los expertos han estimado que podría producirse y venderse a 40 dólares por persona al año, pese a que en la actualidad en Estados Unidos cuesta alrededor de 40.000 dólares por persona al año. Al hilo, los ponentes han apuntado a las oportunidades de reducir el precio de estos medicamentos mediante genéricos, la expansión de la producción local y regional y el uso de las flexibilidades del Acuerdo sobre los ADPIC por parte de los Estados miembros.

Por último, los especialistas han puesto el foco en la necesidad de que esta ampliación del acceso a medicamentos se realice sobre una gama de nuevas tecnologías que incluye desde el cabotegravir inyectable de administración bimensual y un anillo vaginal de dapivirina de administración trimestral hasta otras tecnologías en desarrollo, como es el caso de una píldora de administración mensual que podría pasar a la fase 3 de ensayos el próximo año.

Para reforzar la importancia de acelerar el acceso a medicamentos de acción prolongada, 'The New England Journal of Medicine' ha publicado este martes un artículo redactado por Winnie Byanyima; Linda-Gail Becker, del Centro de VIH Desmond Tutu; y Matthew Kavanagh, del Centro de Políticas y Políticas de Salud Global de la Universidad de Georgetown.

"El mundo puede recordar el año 2024 como un momento crucial en la lucha contra el sida, el comienzo de una revolución en la respuesta biomédica global al VIH mediante el uso de medicamentos antirretrovirales de acción prolongada. Que esto ocurra dependerá de que los responsables políticos y las compañías farmacéuticas eviten repetir los errores del pasado", recoge el artículo.