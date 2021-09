Lanzan 'Abre los ojos ante la migraña' para concienciar sobre la enfermedad

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Para conmemorar el Día Internacional de la acción contra la migraña, que se celebra el domingo, la Asociación Española de Migraña y Cefalea (AEMICE) lanza una campaña de concienciación bajo el reclamo 'Abre los ojos ante la migraña', contando con la colaboración de Novartis, Teva, Allergan, Lundbeck, Grünenthal y Lilly.

"Esta iniciativa pretende visibilizar la realidad de la migraña para concienciar a nuestra sociedad de que están ante una enfermedad neurológica incapacitante. Para ello vamos a dar a conocer datos que demuestran el impacto de la migraña en lo personal y familiar, en lo social y en lo laboral. Abrir los ojos ante esto ayudará a ser conscientes del verdadero impacto de esta enfermedad", señala la presidenta de AEMICE, Isabel Colomina.

"Al mismo tiempo, queremos activar a los pacientes a abrir los ojos y no cerrarlos por culpa del dolor que les causa su migraña porque es una enfermedad tratable y para la que es importante su implicación", añade la presidenta de AEMICE, que añade que, además, las personas con migraña tardan 5 años de media en conseguir un tratamiento efectivo para la enfermedad, según un reciente estudio sobre acceso a los tratamientos para la migraña realizado por la Alianza Europea de Migraña y Cefalea (EMHA).

En este sentido, según el neurólogo de la Sociedad Española de Neurología, Pablo Irimia, que también participa en la campaña, "la aprobación de nuevas opciones terapéuticas para la migraña y el continuo desarrollo de la investigación en este campo supone un halo de esperanza para quienes hasta el momento no han conseguido controlar la migraña". No obstante, añade, "es necesario que las administraciones sanitarias eviten inequidades en el acceso a estas nuevas terapias". Este hecho preocupa a AEMICE, ya que estas barreras "no solo vulneran los derechos de los pacientes candidatos a este tipo de medicamentos, sino que también agravan su situación clínica".

Centrada en este objetivo, AEMICE ha puesto en marcha diferentes iniciativas, principalmente digitales. Por una parte, ha creado una 'landing page' 'www.dolordecabeza.net/abrelosojos' con toda la información de la campaña; además, en su perfil de Instagram, @dolordecabeza_aemice, esta asociación pone a disposición de los usuarios un filtro a modo de 'concurso' con 5 preguntas de verdadero o falso para conocer un poco más sobre la enfermedad.

Por último, el 15 de septiembre AEMICE celebra, vía online, su jornada conmemorativa del Día Internacional, que se centrará en el abordaje de la migraña y las necesidades sanitarias y sociales de los pacientes. Se emitirá en su canal de YouTube y puedes inscribirte en el siguiente enlace.