Lambán dice que todas las CCAA consideran un problema no disponer del toque de queda después del 9 de mayo

Es optimista respecto a la evolución de la pandemia en Aragón, que cuenta con una ley propia para implementar restricciones

ZARAGOZA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha manifestado que si el próximo 9 de mayo decae el estado de alarma decretado por el Gobierno de España para luchar contra la pandemia del coronavirus dejará de poder aplicarse el toque de queda, un hecho que prácticamente "todas las comunidades autónomas están planteando como problema".

Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios de comunicación, con motivo de su participación en el acto de presentación de los actos conmemorativos del centenario del fallecimiento del pintor Francisco Pradilla, natural de Villanueva de Gállego (Zaragoza).

Lambán ha precisado que el toque de queda es una medida "que nos podría venir bien" para después del 9 de mayo, algo "que creo que todas las comunidades autónomas pensamos" con el objetivo de controlar la pandemia, mientras que el confinamiento autonómico, que es otra de las restricciones que decaerá al hacerlo el estado de alarma , "no tenemos claro que nosotros vayamos a necesitarlo en el futuro".

El presidente ha recordado que Aragón es la única comunidad autónoma que ha legislado para poder gestionar las limitaciones a que obliga la pandemia, una norma "que nos permite ir tomando medidas como las que se han anunciado hoy --de nuevos confinamientos perimetrales de comarcas y ciudades en la provincia de Zaragoza donde peor están los datos-- y otras que se puedan anunciar en el futuro con absoluta seguridad jurídica, cosa que sin esa ley no podríamos hacer".

"Estamos mejor que los demás", ha remarcado Lambán, que ha contado que el resto de comunidades autónomas "seguirán dependiendo de sus respectivos Tribunales Superiores de Justicia, que tienen que adoptar medidas y decretar autos y sentencias ateniéndose a la legislación estatal, manifiestamente superada por el tiempo y por las circunstancias", ha dicho en relación con la ley de Salud Pública, "de los años 80" del siglo pasado, "que no tiene nada que ver con la que en estos momentos necesita de un país como el nuestro".

Lambán ha incidido que en Aragón, "por tener nuestra propia ley, prácticamente podemos hacer todo lo imaginable", salvo el mencionado toque de queda y confinamiento autonómico, que cesarán una vez decaiga el estado de alarma, "le guste o no le guste al Gobierno de Aragón o a cualquier otro gobierno autonómico".

Por otra parte, ha comunicado que este miércoles, la consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repollés, dará a conocer cómo será "el escenario 'pos 9 de mayo'. El jefe del Ejecutivo autonómico ha apuntado: "Permítanme que les diga e insista que estamos mejor que ninguna otra comunidad autónoma para seguir tomando medidas una vez que el estado de alarma se levante definitivamente, si es que al final se levanta".

OPTIMISMO

Javier Lambán se ha mostrado "razonablemente optimista" respecto a la quinta ola que sufre la comunidad autónoma. Ha confiado en que "remita" y "no cause los estragos de las anteriores", si bien "no descartó que tengamos que seguir tomando medidas", ha matizado.

"Vamos a ver cómo evoluciona los datos día a día", ha apuntado el presidente, quien ha comentado que los contagios comunicados este martes son cien menos que el mismo día de la semana pasada, un dato "razonablemente esperanzador".

Asimismo, ha enfatizado en que el Gobierno de Aragón "siempre ha tomado las medidas sin atenderse a criterios políticos", solo teniendo en cuenta los "estrictamente sanitarios", analizando los resultados de las pruebas PCR y la evolución de los contagios, la ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos y hospitalizaciones "y así vamos a seguir haciéndolo".