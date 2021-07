Junta insiste en apelar a la responsabilidad ante el aumento de contagios por COVID y la repercusión clínica en jóvenes

MÁLAGA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Salud, Carlos Bautista, ha reconocido que los datos de contagios por COVID-19 son los mismos que en la tercera ola "que fue brutal" y, aunque ha dicho que "no están generando tanta repercusión hospitalaria, sí la tenemos", con personas "muy jóvenes" en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), por lo que ha apelado a "la responsabilidad de todo el mundo".

En respuesta a los periodistas tras una rueda de prensa, Bautista ha explicado que "no hay una repercusión clínica tan importante como en otras olas, pero tenemos contagiados en residencias de mayores que están vacunados, tenemos contagios con repercusión de gente vacunada", por lo que ha considerado que "la realidad es que tenemos que ser ahora más prudentes que nunca".

Así, ha indicado que los datos son consecuencia del "causa, efecto", señalando en primer lugar que "hemos tenido a la población joven todo el año muy bien cuidada por los docentes, sus familias, en los colegios", pero ha llegado el final de curso y "han cogido vacaciones, han quitado la obligación de la mascarilla y nos encontramos con la población joven en la calle relacionándose sin mascarilla, no hace falta que sea en botellón".

"Es una situación explosiva", ha aseverado, al unirse varias circunstancias como la presencia de la variante Delta, la no obligación de llevar mascarilla, con la que se ha mostrado en contra; y la mayor movilidad por el verano y por ser Málaga una zona turística.

Además, el delegado ha indicado que también están llegando menos vacunas, con lo que "podíamos estar vacunando a los jóvenes mayores de 18 años y no lo estamos haciendo porque faltan dosis". Con todo, "estamos en una situación compleja", ha manifestado.

"Se ha generado un pequeño cóctel explosivo y esos son los efectos y la realidad", ha insistido el delegado, quien ha explicado que el Gobierno andaluz "no tiene herramientas jurídicas ni legales para limitar la situación, no podemos poner toque de queda, no podemos obligar a poner la mascarilla, hay que apretar los dientes".

Ha indicado que en el Comité de Expertos de Andalucía, que se reúne este martes, "efectivamente se pueden tomar medidas de aforo y horarios, siempre pensando en el bien común, en los que estén ingresados en hospitales, que es lo que más nos preocupa, pero también en la población que necesita vivir de su pequeño negocio, bares u hoteles".