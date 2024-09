Juan Abarca insiste en "normalizar" la colaboración público-privada para mejorar la productividad del SNS

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Fundación IDIS, Juan Abarca, ha incidido en la necesidad de "normalizar" la colaboración público-privada porque es "inevitable" e "imprescindible" y ayudaría a "aumentar la productividad del sistema sanitario público", un aspecto clave para mejorar la atención a los pacientes.

"Creo que lo más importante es aumentar la productividad del sistema sanitario público, mucho más que la eficiencia. Si no eres productivo, si no sabes la radiología, las pruebas de rayos que hacen las máquinas, si no mides resultados, si no eres productivo, la eficiencia da exactamente lo mismo. Aquí lo primero es ser productivo. Y para ser productivo hay que hacer cambios en el régimen laboral de los trabajadores, para que se puedan meter incentivos. Y hay que adaptar las competencias profesionales a las necesidades que tiene la población", ha declarado Abarca durante el del V Observatorio de la Sanidad, organizado por El Español.

Así, ha remarcado que es "es absolutamente imprescindible que se normalice la colaboración público-privada porque es inevitable". "Y esto pasa por la interoperabilidad, por aprovechar los recursos conjuntamente, por hacer planificación de recursos sanitarios y por intentar entre unos y otros dar la mayor cobertura posible a los pacientes", ha afirmado.

En un contexto en el que las poblaciones cada vez están más envejecidas, Abarca ha señalado que "Europa sufre una falta de adaptación al envejecimiento" y a "las oportunidades asistenciales que da la prevención".

"Esa falta de adaptación que se ha ido produciendo en todos los países europeos está produciendo el desmoronamiento de todos los sistemas públicos europeos. Y ahí tenemos el caso del NHS de Reino Unido, que sabéis que está totalmente fuera de juego. Francia acaba de meter 32.000 millones de euros en el sistema sanitario público, es decir, en el fondo, aunque nosotros estemos mal, los demás están aparentemente bastante peor", ha asegurado Abarca.

En este sentido, ha apuntado que, en España, el 25,9 por ciento de la población paga un seguro sanitario privado y que esto "hace que el sistema sanitario se mantenga en un equilibrio inestable".

"El sistema tiene que darse la vuelta 180 grados, tenemos un sistema sanitario enfocado al paciente grave y se ha olvidado de lo básico, por eso tenemos meses de lista de espera. La clave es la productividad, hay que medir resultados económicos, sanitarios, etc, hay que ser transparente", ha concluido en su intervención.

En este sentido, el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, Tomás Cobo, también ha recalcado que, aunque el modelo sel sistema sanitario español es el "universal, público y gratuito", lo que está en crisis es el "sistema".

"Nuestro SNS está en crisis por el sistema, en el que un 33 por ciento es sanidad privada y un 77 por ciento pública, que son los que sostienen ese modelo. Y sería absolutamente catastrófico que eso se pusiera en riesgo. Lo que hay que hacer es crear sinergias, favorecer al máximo, optimizar y medir efectivamente la producción. Esa es la parte macro y es el modelo que tenemos que atender", ha declarado Cobo.

Por otro lado, ha incidido en el problema sobre la crisis demográfica de médicos que hay en España y en Europa, Y en la parte micro hay una parte que nos preocupa mucho a los médicos, que nace de la crisis demográfica de médicos que hay no solamente.

"Cada día, cada paciente, deposita su confianza y la deposita por una clave. Y es que confía en los conocimientos y competencias que tiene ese médico. Es absolutamente crucial que esos conocimientos y competencias, esos mapas, se construyan en el entorno europeo. De tal forma que tengamos la seguridad que cualquier médico que nos vaya a atender en cualquier lugar de Europa tenga el conocimiento y competencia adecuado", ha afirmado.

Por su parte, el presidente de Farmaindustria, Jesús Ponce, ha resaltado la "pérdida de competitividad" que está sufriendo Europa, que podría solucionarse con la reforma de la legislación farmacética europea que está en marcha.

"En nuevos productos lo que eran en hace dos décadas un liderazgo europeo, donde se desarrollaban la mayor parte de los nuevos productos, ahora mismo solo es un 23 por ciento. El 47 por ciento de los nuevos productos se desarrollan en Estados Unidos. En las terapias avanzadas, queriendo estar a la vanguardia de la innovación, más del 50 por ciento de la presencia de fábricas, de la capacidad de manufactura, está en Estados Unidos. Y lo que es preocupante es que todo el potencial de desarrollo de I+D se está llevando al continente asiático", ha declarado

EL PAPEL DE LOS FARMACÉUTICOS EN EL SNS

Por otro lado, durante el encuentro también ha intervenido el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, Jesús Aguilar, quien ha remarcado la importancia de tener en cuenta el papel de los farmacéuticos para mejorar la productividad del SNS.

Así, ha indicado que "sin apuesta de los farmacéuticos no va a ser un éxito" ya que "hay que integrar a los profesionales en la puesta en funcionamiento de las necesidades del sistema".

"Desde la profesión farmacéutica, lo que queremos es siempre sumar y apostar. Ustedes tienen que entender que todos los días entran en las farmacias españolas 2.300.000 personas, esto es como multiplicar por cuatro los mensajes que se les puede dar desde los distintos centros sanitarios a los ciudadanos con respecto a muchísimos temas", ha afirmado resaltando la necesidad de "una Europa que involucre más a los farmacéuticos y a las oficinas de farmacia en toda la estrategia de salud pública".