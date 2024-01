José Manuel Freire: "Sería bueno para la sanidad pública española que tuviéramos buenos hospitales privados"

Juan Abarca ha lamenta que el sector sanitario privado "se ha visto como una amenaza para el sector sanitario público"



MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El exconsejero de Sanidad del Gobierno Vasco y exportavoz de Sanidad del PSOE en la Asamblea de Madrid, José Manuel Freire, ha destacado que "sería bueno" para la sanidad pública española tener "buenos hospitales privados" en los que los médicos "estuvieran empleados a tiempo completo".

Así se ha pronunciado en el marco de la jornada virtual de Funcas '¿Cómo equilibramos la relación entre el Sistema Nacional de Salud y el sector privado? Un diálogo sereno', en el que ha debatido con el presidente de la Fundación IDIS, Juan Abarca.

"El sector privado tiene médicos por horas, es decir, no a tiempo completo", ha criticado, para añadir que, si bien está de acuerdo con la complementariedad de la privada y la pública, "el mayor problema de la sanidad española es que no tiene la prioridad que debería tener en la agenda política". "Habiendo habido en el Congreso un acuerdo como la Comisión para la Reconstrucción, esto ha caído en el olvido. El documento debería ser la guía del Gobierno para abordar lo que hay que abordar", ha sentenciado.

Para Freire, la calidad asistencial consiste en "hacer las cosas bien y hacerlas a tiempo", llevando a cabo "lo que cada paciente necesita cuando lo necesita y de acuerdo con el mejor saber médico y humano".

Por ejemplo, si las listas de espera son demasiado largas "no se puede hablar de calidad". En este punto, ha reconocido que es "complicado" medir esta cualidad de la sanidad, por lo que ha abogado por cifrarla mediante estructuras. "Es posible que no podamos medir bien las consecuencias, pero sabemos que si no hay ratio de Enfermería, no habrá calidad de los cuidados. Por eso, es cuestión de estructura y procesos", ha defendido.

Tanto Freire como Abarca también han puesto en valor la productividad en el sector sanitario, pero Freire ha llamado a distinguirla de la eficiencia. "La productividad es parte de la eficiencia. Sin embargo, poner muchas prótesis de cadera puede ser muy productivo, pero, si no se necesita, esa productividad no es eficiente", ha aclarado.

Para Abarca, los tres pilares básicos de la sanidad descansan en la productividad, los resultados y los costes. "El sistema tiene que ser eficaz, y la eficacia tiene que ver con la productividad, con que tienes que sacar el trabajo adelante, y los resultados tienen que ver con la eficiencia", ha resumido.

SANIDAD PÚBLICA Y PRIVADA, COMPLEMENTARIAS

En este punto, Abarca ha lamentado que el sector sanitario privado "se ha visto como una amenaza para el sector sanitario público", un paradigma que "no tiene ningún fundamento". "Primero porque el sector público está muy consolidado en nuestro país desde el punto de vista de valores, de conocimientos y de profesionales y no puede estar amenazado, salvo que su propia ausencia de reformas haga que se quede ineficiente y se quede desfasado", ha advertido.

Según Abarca, la sanidad privada ha aceptado "desde el principio" su rol de "complementariedad con toda la naturalidad", sabiendo que su labor era "ofrecer un producto diferente". A su juicio, la colaboración público-privada en sanidad "es beneficiosa".

Las ventajas son, para el sector privado, que "le permite aumentar su actividad, le permite un aprendizaje más allá de entrar en la lógica del servicio público y, sobre todo, le permite pensar más allá de los resultados económicos, porque tiene que intentar dar servicio a su otro usuario". Por tanto, a su juicio, la colaboración público-privada "no es que sea necesaria o imprescindible, es que ya es inevitable".

En este sentido, Freire ha destacado que "no hay ninguna duda de que el sistema sanitario español debe colaborar con el sector privado, que lo internaliza en múltiples aspectos, no solamente en listas de espera, sino también en hospitales vinculados".