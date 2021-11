Jesús Aguirre espera un cambio de "actitud" en el TSJA respecto al carné de vacunación

CÓRDOBA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, ha dicho este miércoles esperar un cambio de "actitud o posicionamiento" por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), respecto a la posible implantación en Andalucía del denominado "carné de vacunación", para permitir el acceso solo a los ya vacunados contra el Covid-19 a determinados recintos y actividades, pues ahora "el que no está vacunado es porque no quiere, no porque no pueda".

En este sentido y en declaraciones a los periodistas, Aguirre ha recordado que, cuando la Junta de Andalucía quiso aplicar el carné de vacunación, "argumentaba el Tribunal Superior de Justicia Andalucía que no había tenido acceso a la vacunación el 100 por 100 de la población" y que, por tanto, se habría producido un trato "discriminatorio entre los habían tenido acceso y los que no".

Sin embargo, según ha argumentado Aguirre, "actualmente tiene acceso a la vacunación todo el que quiere", con lo que ahora "debe de cambiar la actitud o el posicionamiento del Tribunal Superior de Justicia Andalucía, ya que el que no está vacunado es porque no quiere, no porque no pueda".

El consejero de Salud, en cualquier caso, entiende que para hacer viable el carné de vacunación "sería ideal una modificación legal, para que los juristas tuvieran una buena base legislativa y poder tomar la medida de la mejor forma posible", pero, entre tanto, desde la Junta ya se ha "pedido una coordinación por parte del Ministerio (de Sanidad), dentro del Consejo Interterritorial".

Se trata, según ha explicado, de que "el Gobierno central articule" las medidas precisas "para que el carné de vacunación sea obligatorio", por ejemplo y según se ha propuesto desde Andalucía, "para entrar a los centros sanitarios y sociosanitarios", sumándose también Andalucía a otras comunidades autónomas en cuanto demandar la obligatoriedad de dicho carné para el acceso a "determinadas actividades de ocio nocturno y folclórico deportivas".

Pero, para hacerlo posible, según ha insistido, "tiene que estar coordinado por el Gobierno a través del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud", para así "poder utilizar de la mejor forma posible el carné de vacunación, como medida, primero, de garantizar que todo el que se mueve en un espacio determinado, sobre todo en interior, está vacunado y, sobre todo, para incitar a aquellos que voluntariamente no quieran vacunarse, a que se vacunen, porque sino van a tener limitado el acceso a muchísimos sitios", lo que ahora afectaría a los 537.000 andaluces que no se han vacunado aún.

La vacunación, por tanto, según ha resaltado, "sigue siendo la solución", cuando ahora mismo "estamos en un 91,2 por ciento de índice de vacunación de la población diana por encima 12 años" en Andalucía, mientras que Córdoba alcanza ya "el 93,3 por ciento", esperando el consejero que la Agencia Europea del Medicamento autorice pronto la vacunación también de los menores de entre cinco y 11 años y que ésta comience en los propios colegios "a mediados de diciembre".

TERCERA DOSIS

En cuanto a la campaña de vacunación de la gripe, Aguirre ha precisado que "más de un 1.100.000 vacunas de la gripe se han puesto ya", mientras que de la "tercera vacuna del Covid en Córdoba ya llevamos 74.000" puestas "y en toda Andalucía estamos ya en la cifra de 647.000 personas vacunadas con la tercera" dosis, con lo que "vamos a buena velocidad".

En este punto, el consejero ha recordado que Andalucía ha "pedido al Gobierno (central) que se pueda poner ya la tercera vacuna del Covid a todo el personal sanitario y sociosanitario, y a todos las personas mayores de 60 años", cuestión que "ayer se vio en la Comisión de Salud Pública, pero no se llegó a un punto de consenso y esperemos que de aquí a pocos días" sí se alcance un acuerdo, "tanto en el semáforo, como en los nuevos protocolos de vacunación".

COMITÉ DE EXPERTOS

En cuanto a la próxima reunión del Comité de Expertos, Aguirre ha dicho querer que sea "presencial, sobre todo una vez que presentemos el Plan de Alta Frecuentación", lo que ocurrirá "posiblemente el martes que viene, en el próximo Consejo de Gobierno", siendo necesario, pues "ya hemos tenido los primeros casos de gripe de gripe A", en concreto "ayer en Córdoba", es decir, que "ya vamos viendo casos, no solo de (gripe) B, que es la endémica, sino también de la A, que es la epidémica, y tenemos que poner en marcha el Plan de Alta Frecuentación".

Tras la presentación del mismo, según ha señalado Aguirre, "lo estudiaremos dentro del Comité de Expertos", teniendo en cuenta que en el invierno "podemos ver lo mismo una gripe, que un virus respiratorio, o una infección respiratoria o un coronavirus", de manera que los profesionales sanitarios "centinelas tienen que saberlo y, a través de alta frecuentación, llevarlo y coordinarlo".