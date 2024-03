Javier Padilla: "La situación de la Atención Primaria se trata de una crisis de adecuación del modelo a la sociedad"

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha recalcado que "la situación de la Atención Primaria se trata de una crisis de la adecuación del modelo a la sociedad" ya que la "evidencia dice que la AP es el mejor de los sistemas para mejorar la salud de la población", pero "no se consigue trasladar esa evidencia a la realidad".

"El verdadero reto es intentar juntar el mapa de la evidencia con el mapa de la sociedad. Si la Atención Primaria no existiera, habría que inventarla. Desde el Ministerio tenemos un compromiso con la AP y queremos materializarlo en que cuando nos vayamos del Ministerio el papel de la AP nos sobreviva", ha declarado durante su intervención durante la jornada 'Transformación de la Atención Primaria de Salud en España: desafíos y oportunidades', que se celebra en el Ministerio de Sanidad este lunes.

Así, durante la jornada se ha apuntado que, para mejorar la Atención Primaria es necesario, además de una mayor inversión, tener en cuenta los componentes sociales ya que "va más allá de ofrecer unos servicios sanitarios, se trata de la cohesión social y del factor humano".

"España tiene un sistema robusto pero necesita recursos para poder seguir funcionando, para la innovación, el cambio tecnológico, tenemos el sistema pero necesitamos inversión, mejorar las condiciones laborales, apostar por el desarrollo profesional continuo hemos de aumentar el número de nuestros profesionales sanitarios, hemos de invertir en el desarrollo profesional", ha declarado el director general de salud pública y equidad del Ministerio de Sanidad, Pedro Gullón.

En este sentido, Gullón ha destacado tres cosas que se podrían hacer desde el Ministerio de Sanidad para mejorar la Atención Primaria en España. En primer lugar, "dialogar e intentar integrar los sistemas", en segundo lugar, "facilitar la vida a los profesionales de Atención Primaria, acabando con la burocracia y reorganizando la tarea en los centros de Atención Primaria" porque eso "dará tiempo a los profesionales de Atención Primaria".

"Y lo tercero es lo más difícil porque es de lo que no somos responsables, es tener en cuenta no solo los determinantes sociales de la salud, sino los determinantes sociales de la salud de la participación comunitaria porque la gente no tiene tiempo, no puede participar en los asuntos públicos y creo que esto es muy importante porque es importante la organización para mejorar nuestro tiempo, para mejorar el tiempo de los profesionales de la salud", ha remarcado.

SALUD MENTAL Y ATENCIÓN PRIMARIA

Entre los aspectos clave tratados durante el encuentro, también se ha destacado el tratamiento de la salud mental desde la Atención Primaria. Así, Gullón ha apuntado que "el foco principal debería estar en las crisis de salud mental, que están fuera del sistema sanitario", pero que "se pueden aportar soluciones al problema de la salud mental contando con más profesionales en la Atención Primaria, lo cual no es el caso".

"Lo que estamos haciendo ahora es, al menos, tratar de abordar los determinantes sociales de la salud mental al tiempo que intentamos introducir más profesionales, más médicos y más especialistas en Atención Primaria en lo que respecta a la salud mental", ha afirmado.

Por su parte, el coordinador del hub de el Observatorio Europeo de sistemas de Salud y Políticas, Ewout Van Ginneken, ha señalado que: "la salud mental es uno de los retos que tenemos en común, y hablamos con todos ustedes de integrar la salud mental en la Atención Primaria".