Javier Padilla considera que "los productos no avalados por la ciencia no deberían venderse en las farmacias"

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha asegurado que "aquellas cosas que no estén avaladas por el conocimiento científico no deberían estar dentro de las farmacias", al tiempo que ha afirmado que este tipo de productos no tendrían que ser indicados por farmacéuticos "cuando un paciente va de forma totalmente sincera a buscar una recomendación".

Así se ha pronunciado Padilla durante su intervención en el V Simposio del Observatorio de Sanidad al ser preguntado por la homeopatía. "La indicación tiene que ir avalada con la total certeza de que los farmacéuticos van a operar en base al mejor conocimiento disponible. Y eso, lamentablemente, en algunos lugares está reñido con la venta de algunos productos que se alejan por completo de esto", ha indicado Padilla.

De este modo, el secretario de Estado de Sanidad ha apelado al "profesionalismo" de los farmacéuticos y ha señalado que se está avanzando en este asunto con el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. "Hay un sentimiento creciente en el ámbito de la profesión farmacéutica de que la atención farmacéutica tiene que estar relacionada con el mejor conocimiento científico y desde nuestro punto de vista esa colaboración con el impulso de esa perspectiva del profesionalismo va a ser total y absoluta", ha agregado.

CANNABIS MEDICINAL

Respecto al borrador sobre la regulación del cannabis medicinal, Padilla ha recordado que "el marco actual es tremendamente permisivo con el consumo de cannabis" y ha apuntado que, según varios estudios, el 95 por ciento de los jóvenes cree que es fácil o muy fácil conseguirlo, por lo que "la llegada del terapéutico no supondrá ningún riesgo adicional".

"Hay otros muchos consumos abusivos en la psicofarmacología que deberían preocupar a los profesionales sanitarios, más allá de la pendiente resbaladiza que pudiera ocurrir con el cannabis", ha señalado el secretario de Estado de Sanidad.

Según Padilla, en los países donde se ha regulado el uso medicinal no ha aumentado el riesgo de consumo recreativo y abuso. Además, ha recordado que se trata de una regulación "garantista" en la que ha participado en su elaboración la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, que ha regulado "el cannabis como medicamento, con todos los criterios de medida".

"Creo que, como con tantísimas otras cosas, llegará la realidad, se impondrá, no pasará nada y entonces formará parte del paisaje", ha añadido Padilla.