Irene Montero: "Las instituciones no hemos estado a la altura de las víctimas del VIH y sus familias"

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, ha reconocido que las instituciones no han estado "a la altura" de las víctimas del VIH y de sus familias, y ha lamentado "las decenas de víctimas mortales para quienes los tratamientos no han llegado a tiempo", en el marco de la inauguración del XIII Congreso de Cesida, organizado por la Coordinadora estatal de VIH y sida (Cesida).

"Sabemos que sigue pasando, pero también que se ha avanzado, que estamos en un momento político y social distinto, con instituciones que, aunque no lleguemos siempre y aunque nos quede mucho por hacer, sabemos que combatir el estigma y la discriminación es tremendamente importante", ha subrayado Montero.

En este punto, ha recordado que España ha solicitado su adhesión a la Alianza Mundial para prevenir todas las formas de discriminación relacionadas con el VIH de ONUSIDA y ha celebrado que, en los últimos años, este país "ha ido eliminando barreras que impedían a las personas con VIH acceder a determinados puestos de trabajo".

Pese a estos avances, ha lamentado el estigma que aún afecta a estos pacientes. "Mientras siga habiendo una sola persona con VIH con miedo a comunicar su seropositividad o a su círculo más cercano o en sus entornos laborales; mientras haya una sola persona que sufra rechazo de que se haya visto amenazada, insultada, agredida, discriminada por tener VIH, las instituciones debemos comprometernos a estar a la altura", ha expresado la ministra de Igualdad.

INDETECTABLE ES IGUAL A INTRANSMISIBLE

Para Montero, "no se va a acabar con la LGTBIfobia si no se acaba con la serofobia" y ha admitido que aún queda "un largo camino" de concienciación en este sentido. "Para ello creo que es necesario insistir en una tercera ecuación: indetectable es igual a intransmisible. Hay mucha gente en la sociedad que todavía necesita seguir escuchándolo", ha reivindicado.

"Sé muy bien que son tiempos difíciles, hemos peleado, hemos ganado derechos, pero también hay quienes cuestionan y quien amenaza con pisotearlos y con llevarnos atrás", ha señalado Montero, para añadir que "cada vez que se cancela una obra de teatro como el 'Orlando' de Virginia Woolf; cada vez que una lona electoral muestra cómo se tira a la basura la bandera arcoíris o los símbolos feministas, o cada vez que no se respeta en un centro educativo el derecho a la educación sexual y a la salud sexual, se abona el terreno para que avance el odio y la falta de derechos". De esta forma, ha proseguido, se "crea" una sociedad en la que "la diversidad no tiene cabida" y en la que "el VIH y las ITS se siguen transmitiendo de una forma alarmante".

CREACIÓN DE LA ESPECIALIDAD DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS

Por su parte, la presidenta de Cesida, Reyes Velayos, también ha incidido en la necesidad de acabar con el estigma y la discriminación que viven las más de 150.000 personas en España que tienen VIH, a la vez que ha reclamado la especialidad de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica.

"Uno de esos ámbitos donde más se sufre esta discriminación es en el ámbito sanitario", ha alertado, por lo que ha llamado a que la Ley de la Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud sea "plenamente inclusiva". En concreto, ha pedido que la norma reconozca "sin ambigüedades" el derecho de atención sanitaria en igualdad de condiciones para todas las personas que viven en España, "sin importar su situación administrativa, tiempo de residencia o comunidad autónoma".

Asimismo, Velayos ha pedido a los partidos políticos el "compromiso" de dar continuidad al Pacto Social por la No Discriminación y la Igualdad de Trato asociada al VIH. "Es fundamental que se garantice la igualdad de derechos y oportunidades", ha señalado.

Por último, la presidenta de CESIDA ha reclamado al Ministerio de Sanidad la creación de la especialidad de Enfermedades Infecciosas, "un camino que avanza con éxito en otras especialidades, como la de Medicina de Urgencias y Emergencias".

Al hilo, la directora de la División de Control de VIH, ITS, Hepatitis Virales y Tuberculosis del Ministerio de Sanidad, Julia del Amo, ha asegurado que esta petición "está encaminada" con el nuevo decreto de Especialidades. "Ahora, en cuanto vaya, voy a hablar con la directora de Ordenación Profesional para ver en qué estado estamos", ha avanzado.

En línea con el resto de los ponentes, Del Amo ha reiterado que "la eliminación del estigma y la discriminación no es un fin en sí mismo, sino que es un instrumento para acabar con la epidemia de sida como problema de salud pública para el año 2030".

"NADIE NOS DIJO QUE VIVIR CON VIH ERA VIVIR OTRA VEZ EN UN ARMARIO"

En este mismo sentido se ha pronunciado el coordinador y educador para la Salud de GTt VIH, José Fley, quien ha rememorado que, cuando fue diagnosticado de VIH, su doctora le comunicó que "con una pastilla" iba a vivir y que iba a "vivir bien". "¿Tenía razón? Sí, pero a medias. Nadie nos dijo que el VIH era una muerte social. Nadie nos dijo que vivir en el VIH era vivir otra vez en un armario con una puerta muy cerrada", ha sentenciado.

Por todo ello, ha urgido a los representantes políticos presentes en la inauguración del Congreso a "tomar cartas en el asunto" y a "adoptar medidas concretas" para acabar con el estigma y los prejuicios.

Finalmente, también han intervenido otros representantes políticos a través de un vídeo. La exministra de Sanidad, Carolina Darias, ha reconocido que "todavía quedan retos por cumplir" en VIH, pero ha celebrado que "la profilaxis prexposición (PrEP) es ya es una realidad en toda España"; así como el Pacto Social por la No Discriminación y la Igualdad de Trato asociada al VIH.

Por otro lado, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha recordado que "el VIH sigue siendo uno de los mayores problemas de salud pública del mundo". "En España, según las últimas estimaciones, viven con VIH entre 136.000 y 162.000 españoles. De ellos, el 92 por ciento conocerían su diagnóstico de infección, el 96,6 por ciento está recibiendo un tratamiento antirretroviral y el 90,4 por ciento tiene la carga viral suprimida", ha recordado.

Así, ha insistido en que la "la prevención, la salud sexual y la atención a los pacientes con VIH son tres objetivos claves para que abordar el sida". Sobre la pevención, Gamarra ha hecho hincapié en la importancia de la educación sexual. "Necesitamos seguir avanzando en la educación sexual y no solo en las escuelas, sino también en aquellos ámbitos donde los jóvenes se informan con campañas que les corresponsabilicen de su salud y de la importancia de la profilaxis", ha defendido.

También ha puesto en valor la necesidad de diagnosticar precozmente la infección para que una persona pueda recibir tratamiento retroviral de forma temprana, "lo que mejora su calidad de vida y contribuye además a acortar la cadena de transmisión".

Por último, ha pedido investigación "para disponer de esa anhelada vacuna que ponga fin a tantos años de sufrimiento de tantas y tantas personas". Además, ha alertado de que "los virus no conocen fronteras" y el VIH "no es un problema de salud pública residual de unos pocos, pues el continente africano recuerda la importancia de mantener la cooperación internacional en este ámbito".

Por último, en representación de Sumar, la senadora de Más Madrid, Carla Antonelli, ha animado a unirse a la celebración del 'Pride Positivo', que tendrá lugar este sábado en Madrid. "Las calles son un lugar de alegría y de encuentro para las luchas colectivas, y esta es una de las más importantes", ha finalizado.