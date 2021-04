Investigadores ven más del 95% de probabilidades de que la paciente del General de València tenga la cepa inglesa

Barceló señala que "evidentemente" el brote del Colegio Mayor Ausiàs March de Valencia ha hecho subir la IA de la Comunitat

VALÈNCIA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los investigadores apuntan a que hay más del 95 por ciento de probabilidades de que la paciente ingresada con coronavirus en el Hospital General de València tenga la variante inglesa del virus y no la india, según han informado este jueves fuentes de la Conselleria de Sanidad.

Al respecto, al consellera de Sanidad, Ana Barceló, antes de intervenir en las Corts, ha recalcado que se debe mantener "muchísima tranquilidad" porque esta persona desde que llegó está "aislada" y no se ha desplazado y, por tanto, está "muy controlado los contactos que haya podido tener, que son familiares y nada más".

Asimismo, ha destacado que los resultados de las pruebas realizadas a otras personas que han entrado en contacto la tranquilizan. Por ello, ha insistido en pedir "tranquilidad" hasta que se conozca el resultado definitivo del estudio que se está llevando a cabo

El resultado definitivo de la secuenciación del virus que se está realizando a la mujer contagiada no estará disponible hasta mediados de la próxima semana, según señalan desde el departamento que dirige Ana Barceló. No obstante, en este momento, "los investigadores apuntan que hay más del 95 por ciento de probabilidades de que se trate de la variante inglesa" y no de la cepa india.

La Conselleria de Sanidad anunció este miércoles que estaba analizando las secuencias de PCR de una mujer ingresada por coronavirus en el Hospital General de València por si corresponden a la nueva variante india ya que su hermana, que permanece en aislamiento, viajó a este país. En todo caso, recalcaban que se trata de un supuesto "que es único y está aislado".

BROTES "CONTROLADOS"

Por otra parte, Barceló ha destacado que los brotes que se están registrando en los últimos días en la Comunitat Valenciana son "muy controlados" y mientras se pueda seguir la trazabilidad y hacer el rastreo "no preocupan". No obstante, ha admitido que "evidentemente" el brote del Colegio Mayor Ausiàs March de Valencia, con un centenar de casos, ha hecho subir la incidencia acumulada a 14 y 7 días.

Pese a ello, ha destacado que la Comunitat Valenciana mantiene una la incidencia acumulada baja, lo que permite "llegar más a fondo" en el rastreo de los contactos. "Estamos tranquilos porque no es una situación que esté descontrolada", ha apostillado.

Sin embargo, ha recalcado que aunque no hay "nada de que preocuparse de momento sí que hay que seguir insistiendo en la necesidad de que esto o ha terminado absolutamente nada y hay que mantener las medidas". De hecho, estamos subiendo "muy poquito a poco a una velocidad muy baja" y hay que seguir "muy atentos".