Investigadores españoles confirman "evidencia significativa" del contagio del COVID-19 por aerosoles

Un informe realizado por científicos españoles ha concluido que existe "evidencia significativa" de que el SARS-CoV-2 se transmite por vía aérea a través de los aerosoles, que se emiten al hablar, cantar, gritar o toser y que es, precisamente esta vía la forma de transmisión "dominante" y la "más habitual" en eventos de super-propagación.

El informe, que lleva fecha de 29 de octubre, ha sido encargado por el Ministerio de Ciencia e Innovación a los investigadores Antonio Alcamí, Margarita del Val, Miguel Hernán, Pello Latassa, José Luis Jiménez, Xavier Querol, Ana Robustillo, Gloria Sánchez y Alfonso Valencia. Entre las conclusiones, los investigadores proponen realizar en exteriores y ventilar o filtrar para reducir la transmisión por aerosoles, además de las medidas consolidadas como el uso de mascarilla, extremar la higiene, el distanciamiento, el trabajo a distancia o evitar eventos con alta densidad de personas, especialmente en interiores.

El estudio ha analizado la postura de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de diferentes estudios sobre las vías de transmisión, resume la evidencia a favor y en contra del contagio por aerosoles, y concluye que hay un apoyo sustancial de la comunidad científica a la posibilidad de que sea la "forma de transmisión dominante" y a que sea la "forma más habitual de contagio en eventos de súper-propagación".

El documento de los científicos incide en la "importancia" de explicar a la población el papel que juega la transmisión por el aire, a través de aerosoles expulsados por personas infectadas. En este sentido, explica que al respirar, hablar, gritar, toser o estornudar se emiten abundantes partículas: gotículas y aerosoles. Las gotículas infectan por impacto en los ojos, fosas nasales o boca, y caen al suelo hasta a 1-2 metros de la persona que las emite mientras que los aerosoles infectan por inhalación y viajan más de 1-2 metros antes de caer al suelo.

En concreto, precisa que los aerosoles por su menor tamaño presentan una mayor infectividad porque penetran más profundamente en los pulmones y, además, podrían causar una mayor severidad en la enfermedad COVID-19. Los expertos añaden que esa infección anisotrópica se observa en la gripe, en la que la dosis infectiva con síntomas similares es 100.000 veces mayor por deposición en la nariz que en los pulmones y también se observó en la viruela.

Por otro lado, señala también otras vías de infección como las heces o la orina, ya que se han detectado trazas del virus en estos desechos. Si bien, apunta que la infección fecal-oral o fecal-respiratoria se considera limitada porque hasta la fecha solo hay un informe que indica esta vía de infección. El estudio analiza también la posibilidad de infección a través de la sangre, aunque parece que esta vía de contagio es "baja" y, en cuanto a la transmisión madre hijo, expone que de momento no hay transmisión intrauterina y aconseja mantener la lactancia materna al ser mayores los beneficios de transmitir los nutrientes y anticuerpos al bebé frente a algunos anticuerpos son mayores que los riesgos.

RECOMENDACIONES

En esa línea, recomienda a los Gobiernos que se esfuercen por incrementar el nivel de calidad de las mascarillas para la población, dada la "gran variedad extrema" en filtración, adaptabilidad ergonómica facial de los distintos tipos de mascarillas, que van de una filtración casi total a apenas un 10 por ciento de los aerosoles.

Los científicos, aunque recomiendan las actividades posibles en exteriores recuerdan que también se han documentado bastantes casos de contagio en exteriores si no se mantiene la distancia, la mascarilla y las medidas de higiene. En cuanto a las escuelas, apunta a la conveniencia de reducir el ratio en las escuelas para no superar un alumno por 4 metros cuadrados, algo que "especialmente en secundaria no se cumple".

En definitiva, el prolífico informe explica con detalle las medidas más eficaces para reducir el riesgo, como mascarillas, higiene, mantener la distancia, realizar actividades en exteriores, la ventilación y filtración en espacios interiores, evitar eventos con alta densidad de personas, o las recomendaciones específicas para el transporte público en ciudades y de largo recorrido.