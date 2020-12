Intensivistas piden un plan coordinado para la vacunación de los profesionales de las UCI

MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC) considera una "buena noticia" que se priorice al personal sanitario de primera línea ya que, a pesar de que se aplican medidas de protección, durante la atención diaria "existen momentos donde la atención prioriza a la protección y el personal queda expuesto al riesgo". Sin embargo, ve necesaria una coordinación para que "la vacuna llegue cuanto antes a los servicios de Medicina Intensiva y se organice de tal manera que no se resientan ante posibles efectos secundarios".

"Con los datos disponibles de los ensayos clínicos, parece que la mayoría de las personas no presentan efectos. Sin embargo, algunas presentan un cuadro parecido a una infección que suele durar de uno a tres días. Así, realizar una vacunación escalonada entre el personal asistencial y realizar esta vacunación con una previsión de dos a tres días de descanso próximo tras la vacunación parecen medidas inteligentes", propone el doctor Emilio Díaz Santos, coordinador del Grupo de Trabajo de Enfermedades Infecciosas y Sepsis de la SEMICYUC.

Aunque existen pocos casos descritos como reinfecciones entre los más de 70 millones de pacientes infectados en el mundo por COVID-19, se desconoce el periodo que persiste la inmunidad. Por ello, la SEMICYUC también recomienda la vacunación entre los que fueron hospitalizados en las UCI durante 2020 y ya cuentan con el alta médica. "Estos pacientes, después de un período que podrían ser de tres meses tras haber pasado la infección, se deberían vacunar también. Probablemente incluso se deberían priorizar, pues entre las pocas reinfecciones se han descritos como más graves los segundos episodios respecto a los primeros", prosigue el doctor.

La SEMICYUC recuerda que la vacunación de profesionales sanitarios no debe ir acompañada de cambios en los protocolos actuales de prevención de riesgos en las UCI. "Hasta que las vacunas que requieren dos dosis no se hayan administrado por completo y haya pasado el tiempo para la generación de anticuerpos, no se puede considerar que la inmunidad se ha producido. Tampoco sabemos aun cuánto tiempo durará la inmunidad ni si con la vacuna disminuirán los casos graves o las personas con capacidad de transmisión", resaltan.